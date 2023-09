Rede social encerrará app famoso entre os usuários

A empresa Meta, detentora de gigantes como a rede social Facebook, Instagram e WhatsApp, revelou que um conhecido aplicativo de mensagens já tem data confirmada para encerrar suas atividades. Embora os usuários de dispositivos iOS já tenham enfrentado esse cenário em 2020, os que ainda podiam contar com o app sentiram falta da leveza e rapidez de funcionamento da plataforma. Saiba mais detalhes do que está para mudar e as alternativas ao aplicativo, logo abaixo.

Meta informa que Messenger Lite deve encerrar suas atividades neste mês. | Imagem de Pixelkult por Pixabay

Fim de papo para o aplicativo

O encerramento iminente do Messenger Lite, a versão mais leve do aplicativo de mensagens do Facebook, tem gerado um amplo debate entre seus usuários fiéis.

Esta mudança, programada para o dia 18 de setembro, representa o fim de uma era, embora os usuários de dispositivos iOS já tenham enfrentado esse cenário em 2020. Saiba mais detalhes do que está para mudar e as alternativas ao app, logo abaixo.

Meta não esclareceu motivos para o fim do app

Embora a Meta, empresa que comanda o Facebook, não tenha emitido uma declaração oficial explicando os motivos por trás desse encerramento, algumas especulações sugerem que isso possa estar relacionado ao aumento no uso do Messenger principal.

A Meta pode direcionar seus esforços para melhorar a experiência do usuário na plataforma principal, tornando-a mais robusta e eficaz. Além disso, a empresa está comprometida em tornar seus aplicativos mais seguros para o compartilhamento de mensagens e imagens, com planos de ativar a criptografia de ponta a ponta no Messenger até o final do ano.

Outra mudança relevante é que, a partir de 28 de setembro de 2023, o Messenger deixará de suportar mensagens SMS, o que afetará alguns usuários que usam essa funcionalidade.

Não é o fim; conheça outras opções

Para os usuários do Messenger Lite, existem alternativas a considerar. A primeira opção é migrar para a versão principal do Messenger, que oferece uma ampla gama de recursos e funcionalidades.

Enquanto a segunda alternativa é usar o Facebook Lite, outro aplicativo desenvolvido pela empresa, que também é mais leve e consome menos recursos do dispositivo. No entanto, ao fazer essa escolha, pode ser necessário desinstalar outros aplicativos ou liberar espaço no celular para acomodar a nova plataforma de mensagens.

App fará falta para dispositivos mais ‘modestos’

A importância do Messenger Lite sempre foi evidente para muitos usuários, especialmente aqueles com conexões de internet mais lentas ou preocupações com o consumo de dados móveis. Sua interface simplificada e seu baixo uso de armazenamento o tornaram uma opção atraente em comparação com o aplicativo de mensagens principal do Facebook.

