Segunda-feira (4) tem saque EXTRA do Bolsa Família?

Os contemplados pelo programa Bolsa Família estão atualmente vivenciando um período de incertezas em relação ao pagamento do benefício referente ao mês de setembro. Essa situação se explica por conta das recentes implementações de rigorosas verificações mensais realizadas pelo órgão responsável pelo programa de transferência de renda, mas desta vez, surgiram novos boatos e especulações relacionados aos pagamentos deste mês, que estão se espalhando rapidamente pelas redes sociais. Saiba mais detalhes, logo abaixo e saiba quando irá receber.

Momento de incertezas para beneficiários

Os beneficiários do programa Bolsa Família estão enfrentando incertezas em relação ao pagamento do benefício deste mês de setembro. Não bastasse as novas regras de fiscalização mensal pelo órgão gestor do programa de transferência de renda que, visando combater fraudes e demais irregularidades, têm cancelado e até mesmo banido o cadastro e o consequente benefício de diversas famílias, novos rumores sobre os pagamento deste mês estão circulando pelas redes sociais.

No entanto, é importante esclarecer que o calendário de pagamentos seguirá o padrão estabelecido, e não haverá nenhuma antecipação para o dia 4 de setembro, como algumas mensagens divulgadas em grupos de WhatsApp têm sugerido erroneamente. Saiba mais detalhes sobre o repasse do benefício social, logo abaixo.

Aprenda a consultar o seu benefício

Existem várias maneiras de consultar informações sobre o Bolsa Família. Logo abaixo, entenda as três opções possíveis.

1. Central da Caixa

Os beneficiários podem ligar para o número 111, que é o canal de atendimento da Caixa destinado ao programa Bolsa Família. Alternativamente, podem utilizar o serviço de Atendimento ao Cidadão, discando 0800 726 02 07.

2. WhatsApp da Caixa

É possível consultar informações sobre o Caixa Tem e as datas de liberação do auxílio pelo WhatsApp da Caixa. Para ter acesso, adicione o número 0800 104 0104 à agenda de contatos.

3. Portal Cidadão da Caixa

Este portal permite que os beneficiários verifiquem o valor total e individual de cada benefício liberado. Além do Bolsa Família, outros programas de auxílio, como o Vale Gás e o abono salarial, também podem ser visualizados na plataforma.

Para acessar suas informações, é necessário fazer login no site do Portal do Cidadão com o CPF. A senha usada é a mesma que você criou para apps como o Caixa Trabalhador ou Bolsa Família. Caso nunca tenha usado essas plataformas, é necessário fazer um cadastro.

Calendário completo do Bolsa Família de setembro

Confira, logo abaixo, o cronograma completo de pagamentos do Bolsa Família para este mês:

– Final do NIS 1 – 18 (disponível a partir de 16/09);

– Final do NIS 2 – 19;

– Final do NIS 3 – 20;

– Final do NIS 4 – 21;

– Final do NIS 5 – 22;

– Final do NIS 6 – 25 (disponível a partir de 23/09);

– Final do NIS 7 – 26;

– Final do NIS 8 – 27;

– Final do NIS 9 – 28;

– Final do NIS 0 – 29.

Os beneficiários têm a opção de acessar suas parcelas por meio do aplicativo Caixa Tem, que está disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS. Além disso, também é possível realizar transações utilizando o antigo cartão do Auxílio Brasil.

