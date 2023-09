É isso o que acontece se você der banana para o seu cachorro comer

Quando o assunto é o que nosso cachorro deve comer, o pensamento de muitas pessoas que amam seus amigos de quatro patas é quase o mesmo: a melhor e mais completa alimentação possível! Isso vai desde rações com alto poder nutricional, até alimentos naturais, que, se não confirmados por veterinários quanto a questão de sua segurança, podem fazer mais mal do que bem. Dentre eles estão determinadas frutas. A seguir, saiba se seu cão pode comer ou não bananas.

Entenda em quais casos o seu cachorro pode comer bananas. | Foto: montagem / Pixabay

O que seu cachorro pode comer

Quando se trata da alimentação dos nossos amigos de quatro patas, muitos proprietários de animais de estimação frequentemente têm dúvidas e preocupações. Uma pergunta que surge com frequência é se é seguro para os cachorros comerem bananas.

As bananas são frutas populares entre os seres humanos, repletas de vitaminas e minerais essenciais, mas será que elas são igualmente benéficas para os nossos amigos caninos? Continue a leitura para saber um pouco mais a fundo sobre esta questão.

Bananas como alimento para cães: é seguro?

Primeiramente, vamos esclarecer que sim, os cães podem consumir bananas. De acordo com Jennifer Bruns, uma veterinária e vice-presidente de desenvolvimento de negócios na PetSmart Veterinary Services, as bananas são um petisco seguro para cães, desde que oferecidas com moderação. No entanto, existem alguns fatores importantes que você deve levar em consideração antes de oferecer uma banana ao seu amigo de quatro patas.

Os benefícios nutricionais para o seu cachorro

Já que alertamos para a questão da segurança, é fundamental entender quais são os benefícios nutricionais que as bananas podem oferecer aos cachorros. A Dra. Bruns destaca diversos nutrientes essenciais encontrados nas bananas que são benéficos para os cães:

Potássio: O potássio é essencial para regular as cargas elétricas no coração, músculos e nervos dos cães. Fibra: A fibra presente nas bananas auxilia na digestão e pode ser particularmente útil para cães com problemas gastrointestinais. Magnésio: Este mineral apoia o crescimento ósseo e contribui para a absorção adequada de vitaminas. Biotina: A biotina é importante para manter a pele, o pelo e as unhas dos cães saudáveis. Vitamina C: Além disso, as bananas contêm vitamina C, que atua como antioxidante e ajuda a retardar o declínio cognitivo em cães mais velhos.

Como você pode perceber, as bananas têm muito a oferecer quando se trata de manter a saúde dos cães.

Cuidado com os excessos

Embora seja tentador mimar o seu cão com bananas, a moderação é fundamental. A Dra. Bruns adverte contra tornar as bananas uma parte regular da dieta do seu cão devido ao seu teor de açúcar relativamente alto. O consumo excessivo de bananas pode causar desconforto gastrointestinal no seu animal de estimação. Para a maioria dos cães, uma pequena porção de banana, seja em fatias, amassada ou picada, servida de forma ocasional, é suficiente para aproveitar os benefícios sem exageros.

Formas criativas de incluir bananas na dieta do seu cão

Agora que sabemos que, em quantidade moderada, as bananas são seguras e benéficas para o seu cachorro, você pode estar se perguntando como introduzir este petisco rico em potássio na alimentação do seu cão. A Dra. Bruns sugere várias maneiras criativas:

Fatiada: Uma ou duas fatias de banana podem ser oferecidas como um petisco rápido e simples. Amassada na Ração: Para cães mais exigentes, amassar uma banana e misturá-la na ração regular pode tornar a refeição mais atraente. Misturada com Pasta de Amendoim: Misturar banana com pasta de amendoim pode ser uma opção deliciosa para o seu cão. No entanto, certifique-se de que a pasta de amendoim não contenha xilitol, um ingrediente tóxico para cães. Brinquedos de Estímulo Mental: Congelar pedaços de banana e colocá-los em brinquedos quebra-cabeça pode proporcionar ao seu cão estimulação mental enquanto saboreia o petisco. Para Esconder Comprimidos: Se o seu cão precisar de medicação, uma pequena quantidade de banana pode ajudar a mascarar o sabor do comprimido, tornando-o mais fácil de administrar.

Nem tudo da banana é bem-vindo

Embora a polpa da banana seja geralmente segura para os cães, o mesmo não pode ser dito das cascas. A Dra. Bruns aconselha a não oferecer cascas de banana aos cães. Embora não sejam tóxicas, as cascas são difíceis de digerir e podem causar problemas gastrointestinais. Em casos mais graves, especialmente em cães pequenos, as cascas podem causar obstrução, o que é potencialmente perigoso.

Conclusão

Em resumo, os cachorros podem, sim, desfrutar de bananas como um petisco ocasional, desde que sejam observadas algumas regras simples. Mantenha as porções pequenas e em dias alternados, retire sempre a casca e considere consultar o seu veterinário para obter orientação personalizada. Como acontece com qualquer nova adição à dieta do seu animal de estimação, é sempre sensato começar de forma gradual e monitorar qualquer reação adversa.

Seu cão pode não entender totalmente a complexidade da nutrição, mas, com certeza, apreciará um novo e saboroso petisco. E você terá a tranquilidade de saber que está contribuindo positivamente para o bem-estar do seu companheiro de quatro patas.

