Ninguém te contou que deixar este aparelho perto do modem é PERIGOSO

Quando se trata de garantir um sinal forte e, acima de tudo, estável em sua internet residencial, toda a estratégia é válida para garantir que você utilize a velocidade que realmente está pagando mensalmente. No entanto, o perigo mora nos detalhes, onde um determinado aparelho ou até mesmo configurações podem definir o quão rápida e constante será sua banda larga. Saiba como configurar corretamente o seu roteador, logo abaixo, e o que deve ficar longe do aparelho.

conheça funções escondidas no roteador. Imagem: rawpixel / FreePik

Deixe longe do roteador ou modem

Na era atual da tecnologia digital, os roteadores se destacam como dispositivos essenciais em qualquer residência. No entanto, para alcançar um desempenho Wi-Fi ideal, é necessário mais do que simplesmente conectar o aparelho e esperar o melhor.

A localização e as configurações adequadas desempenham um papel fundamental na garantia de uma conexão de internet robusta e estável. Saiba mais detalhes sobre o que deve e o que não deve ser feito para que a seu sinal de internet não fique comprometido, a seguir.

Problemas vão além de interferência de sinal

Ao abordar a questão da localização do roteador, é importante mencionar que é recomendado evitar posicionar o roteador próximo a uma smart TV. Isso ocorre devido ao risco de superaquecimento, que pode resultar em falhas ou mau funcionamento do dispositivo. Além disso, a proximidade entre o roteador e a TV pode causar interferências, prejudicando as redes sem fio de ambos os aparelhos.

O local certo para colocar o aparelho

Então, onde é o local ideal para colocar o roteador? A opção preferencial é um local central na residência, de preferência em uma posição elevada e afastado de obstruções, como móveis ou armários. Essa disposição proporciona uma distribuição mais uniforme do sinal Wi-Fi em toda a casa.

Também é importante estar atento a outros dispositivos eletrônicos, como fornos de micro-ondas e telefones sem fio, bem como elementos como água e objetos de metal, que podem interferir na qualidade do sinal.

Detalhes importantes de se observar

Quando se trata de configurações, manter o software do roteador atualizado é uma medida crucial para garantir o desempenho ideal. É essencial verificar regularmente as atualizações disponíveis e realizar varreduras em busca de vírus que possam estar afetando a conexão. Além disso, é importante considerar as configurações de frequência. Embora a frequência de 2,4 GHz seja mais comum, a frequência de 5 GHz geralmente oferece velocidades mais rápidas em distâncias mais curtas e é menos suscetível a congestionamentos.

Sinal do modem está fraco? Siga as dicas

Em caso de sinais fracos, é importante não se precipitar na compra de um novo repetidor. Em vez disso, uma alternativa econômica é reutilizar um roteador antigo que seja compatível com a rede. Configurar o roteador antigo para trabalhar em conjunto com o roteador atual pode resultar em uma melhoria imediata na cobertura do Wi-Fi.

Outra opção viável é ativar o “modo de ponte” no roteador. Esse recurso possibilita que dois dispositivos de conectividade estabeleçam uma rede mesh, expandindo assim a cobertura do Wi-Fi. Nessa configuração, um dos dispositivos atua como um ponto de acesso, enquanto o outro desempenha o papel de roteador, garantindo um fluxo contínuo do sinal através do Terminal de Rede Óptica (ONT), sendo particularmente útil quando dois dispositivos conectados a roteadores diferentes precisam acessar a mesma rede para compartilhar dados.

