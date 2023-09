Will Bank ainda é vantajoso? Entenda o que tem de novo

Conhece o Will Bank? Está em busca de um cartão de crédito com anuidade zero e aprovação facilitada? O Will Bank promete justamente isso, além de outros atrativos que podem ser decisivos para os consumidores na hora de escolher a melhor opção de crédito. Mas será que ele realmente cumpre o que promete? Descubra todos os detalhes, prós e contras desta opção que vem chamando atenção no mercado financeiro digital.

O Cartão de Crédito Will Bank oferece benefícios como anuidade zero e fácil aprovação. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Cartão do Will Bank

Com aprovação considerada fácil e sem cobrança de anuidade, o cartão de crédito Will Bank é emitido com a bandeira Mastercard Internacional, uma das mais aceitas no mundo. Embora não ofereça uma gama extensa de benefícios, como alguns de seus concorrentes, o cartão se destaca por ser completamente livre de tarifas adicionais. Outra comodidade é a possibilidade de o usuário monitorar todos os gastos e transações por meio do aplicativo móvel, disponível para sistemas Android e iOS. É possível inclusive usar a versão virtual do cartão antes mesmo de o cartão físico chegar à sua casa.

Além do cartão de crédito, o Will Bank também apresenta uma conta digital completa. Diferentemente de contas correntes tradicionais, esta não possui tarifas de manutenção e ainda oferece um rendimento automático de 50% do CDI com liquidez diária. A cobertura é internacional, e o pagamento por aproximação é mais uma facilidade disponível para os usuários da conta. A operacionalização é simples: para abrir uma conta e solicitar o cartão de crédito, basta fazer o download do aplicativo e seguir as instruções exibidas na tela.

Mas o que realmente tem chamado atenção é o programa de cashback da Loja Will. Nesse programa, o usuário pode receber de volta parte do dinheiro gasto em compras feitas em lojas parceiras, que incluem gigantes do mercado como Amazon e O Boticário. E não é só isso, você também pode ganhar cashback comprando gift cards para serviços como iFood, Zé Delivery e Google Play, independentemente de usar o cartão de crédito do Will Bank ou não.

Limitações

Contudo, é importante destacar algumas limitações. O cartão Will Bank parece ser mais apropriado para quem está iniciando o seu histórico de crédito ou busca um cartão para necessidades mais básicas. A ausência de um programa de pontos próprio e a tarifação de R$6,70 para saques em caixas eletrônicos 24h podem ser pontos negativos para alguns usuários. Além disso, não oferece cashback diretamente na fatura do cartão, contando apenas com o programa Mastercard Surpreenda.

Então, vale a pena ou não adquirir o cartão de crédito do Will Bank? Se suas necessidades são básicas e você não faz questão de um programa de pontos ou benefícios extras como cashback na fatura, ele pode ser uma boa opção. Porém, se você busca mais do que o básico, talvez seja mais indicado considerar outras opções disponíveis no mercado financeiro digital. É sempre bom pesar os prós e contras para fazer a escolha que mais se alinha ao seu perfil e necessidades.

