Verdade ou mentira: C6 Bank pode parar dia de 7 de setembro?

Funcionamento do C6 Bank – Prepare-se: a próxima semana será de feriado prolongado, e, como acontece frequentemente em feriados nacionais, algumas instituições vão modificar seus horários e disponibilidade de serviços. O C6 Bank, um dos bancos digitais que ganhou popularidade no Brasil nos últimos anos, já fez questão de alertar seus clientes sobre como ficará o atendimento e os serviços durante o feriado de 7 de setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil. Mas você sabe exatamente o que vai mudar na rotina bancária? Continue lendo e evite surpresas desagradáveis.

O C6 Bank informa sobre atendimentos durante o feriado de 7 de setembro, com serviços disponíveis. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Atenção, clientes C6 Bank

O feriado de 7 de setembro é um dos mais importantes do calendário nacional e, como tal, diversos serviços, incluindo os bancários, estarão indisponíveis nessa data. Embora o C6 Bank seja uma instituição 100% digital, é importante lembrar que alguns serviços dependem de sistemas que também estarão inativos na quinta-feira de feriado. Sendo assim, os clientes do banco precisam estar atentos para não terem dificuldades em realizar transações ou, o que é pior, atrasar o pagamento de contas importantes.

Veja também: Chegou a hora de fazer uma conta no C6 Bank! Novos clientes ganharão PRESENTE

Segundo comunicado emitido pelo próprio C6 Bank, diversos serviços ficarão suspensos durante o feriado, voltando à normalidade apenas na sexta-feira, dia 8. Entre os serviços indisponíveis, estão as aplicações e resgates de Certificados de Depósitos Bancários (CDB), além de fundos de investimento e previdência privada. Mesmo que o aplicativo permita a realização de algumas movimentações, o processamento de fato ocorrerá somente no dia seguinte ao feriado.

Não apenas isso, quem faz uso do serviço Global Invest também terá as remessas internacionais interrompidas durante o feriado. Contudo, as movimentações internas dos produtos continuarão ocorrendo normalmente. No que diz respeito à Conta Global, as transferências internacionais serão processadas somente no dia 8. O mesmo vale para as transferências via TED e pagamentos via C6 Pay, que também terão processamento apenas na sexta-feira.

Boas notícias

Mas há também uma boa notícia: alguns serviços permanecerão ativos, permitindo certa flexibilidade aos usuários. Os pagamentos com cartão de crédito e cartão de débito continuarão funcionando normalmente. E, para quem já está acostumado com a praticidade do Pix, esse meio de transferência também estará disponível.

No entanto, o C6 Bank fez questão de reforçar um alerta importante: os pagamentos de boletos vencidos durante o feriado geralmente podem ser quitados no próximo dia útil sem a cobrança de juros ou multas. Mas atenção, essa regra não se aplica a tributos, cujos pagamentos devem ser efetuados antes da data de vencimento para evitar penalidades.

A dica é se organizar com antecedência para evitar problemas. O feriado da Independência é tradicionalmente um momento de descanso e celebração, mas para que isso ocorra sem contratempos, é essencial planejar-se, principalmente quando se trata de compromissos financeiros. O aviso do C6 Bank serve como um lembrete útil não só para os clientes da instituição mas para todos que têm pendências bancárias. Assim, você poderá aproveitar o feriado com a tranquilidade de que todos os seus compromissos estão em dia.

Veja também: Você já conferiu? Nova plataforma do C6 Bank tem facilidades incríveis