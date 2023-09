Barata no ouvido é real e vídeo viraliza! Veja o que fazer para evitar

Para quem está sempre atento às novidades que surgem nas redes sociais, seja de qual assunto for, um vídeo viralizou no TikTok, ao mostrar uma médica colombiana realizando a remoção de uma barata do ouvido de uma paciente. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre a assustadora situação e entenda os riscos de insetos entrarem em seu ouvido.

Entenda os perigos existentes quando um inseto resolve entrar em seu ouvido. | Foto: Reprodução / TikTok

Proteja os seus ouvidos

Na semana passada, surgiu um evento bastante incomum que ganhou destaque no TikTok. Uma médica da Colômbia realizou a remoção de uma barata do ouvido de uma paciente que estava sofrendo de dor na orelha.

O registro desse momento foi compartilhado pela profissional Paula Avalos, que está fazendo sua residência no Hospital Departamental de Villavicencio, localizado em Meta, na Colômbia. Ela acompanhou a postagem com a legenda “Malditas baratas”, e o vídeo simplesmente viralizou na internet, ao ser divulgado no último final de semana. Saiba mais detalhes desta inusitada situação, a seguir.

Entenda o horripilante vídeo

Logo no início das imagens, podemos claramente identificar o inseto alojado no ouvido da paciente. Usando uma pinça metálica, a médica tentou, de início sem sucesso, retirar a barata. A publicação causou burburinho nas redes sociais e, até o último sábado (2) já havia acumulado incríveis 2,1 milhões de visualizações, além de receber mais de 11 mil comentários e 40 mil curtidas.

Em situações semelhantes, no entanto, é fundamental saber como agir. Com frequência, pessoas procuram assistência médica devido à presença de objetos estranhos no ouvido, nariz ou garganta. Embora a maioria desses incidentes não cause problemas graves, alguns casos podem levar a complicações sérias.

Especialista alerta sobre os riscos

O médico otorrinolaringologista Igor Guerra, em entrevista à CNN, explicou que é essencial distinguir duas categorias de corpos estranhos no ouvido: os inanimados, como parafusos, bolinhas e miçangas, e os animados, como insetos.

Quando se trata de objetos inanimados, não há necessidade de intervenção urgente de um otorrinolaringologista. No entanto, quando se trata de corpos animados, é preciso ter cautela, atenção e estar preparado para agir. De acordo com Guerra, quando um corpo estranho animado está dentro do ouvido, a dor pode ser intensa e quase insuportável, pois a região é altamente vascularizada. Há também o risco de perfuração da membrana do tímpano e danos graves à audição, como surdez.

O que se deve fazer?

Nesse caso, uma ação imediata recomendada pelo especialista é a aplicação de vaselina líquida no ouvido para imobilizar o inseto. Isso faz com que o inseto pare de se movimentar no canal auditivo. Em seguida, ao inclinar a cabeça, o corpo estranho pode escorrer e sair da região. No entanto, se isso não acontecer, é realmente importante buscar atendimento médico com urgência.

O médico também enfatiza a importância de tratar com seriedade a inserção de um corpo estranho no nariz. Independentemente de ser um objeto animado ou inanimado, essa é sempre uma situação de emergência, pois existe a possibilidade de a pessoa aspirar o objeto, que pode ir para os pulmões. Portanto, a rapidez na busca de ajuda é fundamental nesses casos.

