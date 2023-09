Por que dizem que o Nubank está cancelando cartões?

Um banco digital que desde quando foi lançado e que vem fazendo sucesso com seus mais de 85 milhões de clientes em toda a América Latina é o Nubank. O roxinho mais conhecido do mundo.

Entre os seus serviços mais requisitados e querido é o seu cartão de crédito, que não tem anuidade, além de ser de fácil acesso em comparação aos outros bancos. E para complementar, o banco também é conhecido por dar oportunidade de crédito para pessoas que tem nome sujo.

Porém, recentemente alguns clientes começaram a relatar a insatisfação pois alguns cartões começaram a ser cancelados sem aviso prévio. Esses relatos foram gravados no Reclame Aqui que isso aconteceu depois de alguns atrasos que aconteceu com o pagamento da fatura.

veja o motivo que os cartões foram bloqueados. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nubank cancela cartão de crédito

Essa situação está deixando todos de cabelo em pé e com medo. Os relatos que está aparecendo do Reclame Aqui, o destaque foi para uma moradora do município de Chapadinha, que fica no Maranhão onde relatou que estava passando por um momento difícil e sem renda, por isso que não conseguiu pagar a fatura em dia e o seu cartão foi cancelado.

A moradora ainda disse que mesmo depois de conseguir pagar sua fatura e solicitar novamente o crédito, foi negado. Outro comentário foi de um morador de Minas Gerais que disse que recebeu um e-mail da empresa avisando que o cancelamento do cartão tinha dado certo, porém ele não tinha solicitado esse cancelamento e ainda tinha faturas e empréstimos para fazer o pagamento e o seu cartão acabou sendo cancelado, mas não foi somente o de crédito, o débito tem, e assim ele não consegue nem resgatar o dinheiro que está no banco.

Cartão de crédito do Nubank

O cartão de crédito do Nubank, como informamos acima, desde quando foi lançado fez sucesso, ele é emitido pela bandeira Mastercard além de ser aceito em mais de 30 milhões de estabelecimentos. O cartão possui essas vantagens para os clientes:

Não tem anuidade

Cartão virtual

Cartão adicional

Carteira digital

Pix no crédito

Parcelamento de compras

Vale ressaltar que o aplicativo do Nubank está disponível para download tanto para o Sistema Android e o iOs.

Até o momento estamos esperamos um posicionamento da empresa Nubank para entender o que está acontecendo, mas a nossa dica é para você cliente não deixar sua fatura atrasar para não correr o risco de perder o seu cartão de crédito ou até mesmo o de débito.

