Antigo serviço bancário começa a sair de cena; e agora?

Os serviços bancários, transações, ao redor do mundo estão passando por um momento de transformação e mudanças, tudo isso pelo significativo salto que a tecnologia está sendo avançada e influenciando em nossas vidas no dia a dia, principalmente na área financeira, tudo para facilitar e deixar mais moderno.

Uma dessas mudanças é que a forma de pagamento via Documento de Ordem de Crédito, mais conhecida como DOC, está ficando para trás, mas foi um dos primeiros métodos de operações bancárias no Brasil.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) compartilhou a informação que no mês de maio algumas instituições financeiras pararam de ofertar o serviço DOC para pessoas físicas e até mesmo jurídicas até o dia 29 de fevereiro do ano de 2024.

Porém muitos bancos escolheram adiantar esse processo com o fim do DOC, e os principais bancos brasileiros já estão começando a fazer essa mudança para se adaptar as novas tecnologias com as demandas que está chamando atenção dos clientes.

Serviço DOC está sendo desativado. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual banco já começou a desativação do DOC?

O banco Santander, foi uma das primeiras instituições que já se comprometeu e iniciou uma desativação desse serviço. Já o banco Itaú tinha interrompido o DOC para pessoa física desde o mês de janeiro. O Banco do Brasil destacou que para o público de pessoa física será disponibilizado o DOC somente até o dia 15 de outubro.

A Caixa Econômica Federal e o Bradesco confirmaram que vão continuar com todo o cronograma que foi formado pela Febrabran, a única exceção é o Nubank, que desde quando foi lançado não colocou a opção do DOC para seus clientes.

Decisão dos bancos para desativar o DOC

Essa decisão das instituições financeiras em desativar de uma vez por toda o DOC já foi planejada e alinhada com o surgimento de novas alternativas que são mais eficientes para fazer esse tipo de serviço hoje em dia, como por exemplo o PIX e o TED (Transferência Especial de Crédito).

A transferência via PIX teve seu lançamento no mês de novembro do ano de 2020 através do Banco Central e, desde então, foi uma revolução no cenário dos pagamentos em nosso país, pois foi uma forma de pagamento instantâneo e que surpreendeu muitas pessoas.

Bem diferente do DOC, que é um serviço financeiro que demora cerca de um dia para ser feito o pagamento, o Pix é totalmente revolucionário trazendo praticidade e agilidade nos pagamentos, em questão de segundos o dinheiro já foi enviado, além de poder ser feito em qualquer lugar e qualquer horário. A opção TED também é um serviço mais rápido em relação ao DOC, o dinheiro é creditado na conta do destinatário no mesmo dia, mas somente se for feito até 17h.

