Modo “para sempre só” do WhatsApp; o que é?

O WhatsApp quer de fato se consolidar ainda mais em todo o mercado, para isso, está sempre de olho nas principais tendências e tentando implementá-las em seus aplicativos, para isso, em breve, deverá ser lançado uma funcionalidade chamada de “para sempre só”, ela está em desenvolvimento e promete ajudar milhares de pessoas que desejam isso, entenda como deve funcionar.

Saiba como funciona o modo “para sempre só” do WhatsApp | Imagem Jeane de Oliveira Noticiadamanha.com.br

Uso de IA no WhatsAPP

Utilizar Inteligência Artificial para auxiliar nas tarefas do dia a dia, já se tornou uma grande realidade, além disso, no próprio aplicativo já é possível conversar com inteligências, como a LuzIA ou a EVA, mas como é de conhecimento de todos, elas não são do WhatsApp.

Contudo, em breve, a empresa que administra o mensageiro, quer utilizar uma inteligência própria, para não precisar depender de terceiros e além disso, conseguir moldar da maneira que achar melhor.

Com a evolução dos sistemas inteligentes, bastante coisa se tornou bem simples, com apenas uma pergunta, o chat inteligente consegue voltar com várias respostas precisas e que podem ajudar o usuário.

O que seria o modo “para sempre só”?

O modo citado, irá usar como base a própria Inteligência Artificial, o nome faz menção a pessoas que optam por estarem sozinhas ou acabam ficando, já que não há outra opção. Para elas, o mensageiro pretende criar bots exclusivos, para conseguir conversar com essas pessoas.

Mas não será apenas mais um bot inteligente, será um bot praticamente único, ou seja, cada bot irá conversar com pessoas específicas e de uma maneira específica, para simular que de fato, é um humano que está falando.

Tudo isso irá ajudar bastante as pessoas, tanto aquelas que querem se distrair, quanto aquelas que querem saber de algo ou aprender sobre um determinado assunto. Já que quando se trata de inteligência artificial, ela é o que o usuário quer dela.

É possível aprender algo sozinho utilizando a inteligência artificial?

É totalmente viável sim, conseguir aprender algo do zero apenas utilizando a Inteligência Artificial, pois desde que ela chegou, conseguiu revolucionar o mundo de uma maneira ímpar. Coisas que antes demoravam bastante para serem aprendidas, agora, podem ser captadas com pequenos cliques e perguntas.

Para isso, basta entrar em sua inteligência preferida e começar a dar os comandos, como “agora você será meu professor de determinado assunto”. Provavelmente, o retorno será positivo. E nesse momento, basta explorar tudo que ela tem para agregar aos usuários.

Mas lembre-se, em determinados assuntos, ela pode ser um pouco leiga ainda, portanto, é necessário alimentá-la com informações verídicas, para que ela não venha se confundir posteriormente.

