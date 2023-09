Calendário ATUAL do INSS: consulte quando você receberá

O INSS é a autarquia responsável por realizar o pagamento para várias pessoas no Brasil, principalmente, de benefícios do âmbito previdenciário e também do âmbito assistencial, como é o caso do BPC. O que nem todos sabem, é que a depender das circunstâncias do pagamento, a data para receber o valor acaba mudando, pensando nisso, o INSS divulgou o calendário oficial de pagamentos para este mês de setembro, confira

Confira o calendário de pagamentos do INSS | Imagem Jeane de Oliveira Noticiadamanha.com.br

Todos os beneficiários irão receber o pagamento no mesmo dia?

Não, nem todos os beneficiários irão receber o pagamento no mesmo dia. Embora isso pudesse acontecer, acaba não sendo viável, pois poderia causar uma superlotação nos serviços bancários e também nos grandes centros, pois mais pessoas estariam indo às compras.

Por conta disso, cada beneficiário recebe em um determinado dia, além disso, pessoas que recebem até 1 salário mínimo, possui um cronograma, ao passo que as pessoas que recebem mais do que 1 salário mínimo, seguem outro cronograma.

Ao todo, há mais de 26 milhões de pessoas que todos os meses, aguardam ansiosamente pelos depósitos realizados pelo INSS. Então, é de suma importância que o procedimento aconteça de maneira organizada.

Como são organizados os pagamentos?

O INSS informou que os pagamentos seguem uma ordem lógica, que é determinada pelo dígito verificador do benefício de cada pessoa, a saber, o último número que há. Então, para quem tem o dígito 1, recebe no mesmo dia, para quem possui o dígito 2, recebe no mesmo dia até o último.

Além disso, há outra divisão, que é inerente aos beneficiários que recebem 1 salário ou mais do que 1 salário. Aos que recebem mais do que o salário, os valores começaram a ser pagos no dia primeiro de setembro, ao passo que os demais, começaram a receber no dia 25 de agosto.

A diferença acontece por conta que os que recebem até 1 salário, representam a maior parte dos beneficiários do INSS. Ao passo que os demais, representam uma parcela bem inferior.

Cronograma oficial de pagamentos para o mês de setembro

Para quem recebe valores superiores a 1 salário:

Finais 1 e 6: 1º de setembro

Finais 2 e 7: 4 de setembro

Finais 3 e 8: 5 de setembro

Finais 4 e 9: 6 de setembro

Finais 5 e 0: 8 de setembro

Para quem recebe valores de até 1 salário:

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 28 de agosto

Final 3: 29 de agosto

Final 4: 30 de agosto

Final 5: 31 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 4 de setembro

Final 8: 5 de setembro

Final 9: 6 de setembro

Final 0: 8 de setembro

Vale lembrar que se o beneficiário ainda tiver alguma dúvida quanto ao pagamento, pode verificar o dia correto através do aplicativo Meu INSS, no extrato, aparece todos os detalhes.

