GRANDE VITÓRIA! Mais pessoas poderão sacar valor maior que R$ 5.999,99 na Caixa

Saque disponível na Caixa – Atenção, residentes de São Luís do Quitunde, em Alagoas: a Caixa Econômica Federal acaba de abrir uma janela de oportunidade para vocês retirarem até R$ 6.220 de suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Se você está enfrentando prejuízos devido às recentes chuvas intensas na região, essa pode ser a ajuda financeira de que precisa. Quer saber mais? Confira os detalhes a seguir.

A Caixa Econômica Federal está possibilitando saque extraordinário aos residentes de São Luís do Quitunde (AL) devido às chuvas, permitindo o acesso a até R$ 6.220 do FGTS. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Caixa liberou valores para estes cidadãos

Nesta sexta-feira, dia primeiro de setembro, a Caixa Econômica Federal anunciou uma medida financeira emergencial em função dos estragos causados pelas fortes chuvas em São Luís do Quitunde, no estado de Alagoas. A autorização para saques do FGTS visa atender especificamente os residentes deste município, permitindo que aqueles que tiverem seu endereço validado pela Defesa Civil Municipal e possuírem saldos nas contas do FGTS possam solicitar o saque calamidade.

A medida da Caixa está atrelada a critérios específicos para garantir que a ajuda chegue a quem realmente necessita. Para ser considerado apto a efetuar o saque, o trabalhador não deve ter realizado nenhum saque do FGTS pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. Esse procedimento visa garantir uma distribuição justa dos recursos em casos de calamidade pública.

O município alagoano não está sozinho nessa situação. Atualmente, a Caixa Econômica Federal permite que residentes de 44 municípios brasileiros efetuem saques do FGTS devido a situações de calamidade pública. Com a inclusão de São Luís do Quitunde, a lista abrange agora diversos estados, incluindo Rio Grande do Sul, Pernambuco e Santa Catarina. Os residentes deste município terão até o dia 07 de outubro de 2023 para efetuar o saque, uma janela de tempo considerável para que os necessitados possam se organizar.

Como sacar o dinheiro?

Para aqueles que estão aptos e desejam realizar o saque, a Caixa Econômica oferece algumas orientações. O uso do aplicativo FGTS, disponível tanto para Android quanto para iOS, é fortemente recomendado. No aplicativo, os usuários devem acessar a seção “Meus Saques”, onde encontrarão a opção “Outras Situações de Saque”. Após selecionar “Calamidade Pública”, será necessário fornecer informações sobre a cidade de residência e apresentar documentos como carteira de identidade e comprovante de residência atualizados. Os usuários podem optar por receber o valor via “Crédito em Conta” ou “Saque Presencial”. A Caixa Econômica promete uma análise, aprovação e transferência do valor em um período de até cinco dias úteis após a solicitação.

Esta iniciativa representa mais do que apenas um alívio financeiro para os afetados pelas chuvas; é um exemplo de como instituições financeiras podem atuar de forma rápida e eficaz em situações de emergência. Além disso, é importante que os residentes estejam cientes de todas as normas e prazos para que possam se beneficiar integralmente da medida. Portanto, se você é um residente de São Luís do Quitunde e foi afetado pelas recentes chuvas, não perca tempo: verifique se está apto para o saque e siga as orientações da Caixa Econômica Federal para receber essa ajuda emergencial.

