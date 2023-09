Mitos e verdades sobre a queda de cabelo: veja o que funciona mesmo

No topo das preocupações do universo feminino em relação à aparência está o cuidado com o cabelo e a eventual queda dos fios, principalmente quando o verão acaba. Essa situação pode ser influenciada por diversos fatores, e a alimentação desempenha um papel significativo na sua prevenção e tratamento. Continue a leitura e saiba mais sobre o que é mito e o que é verdade sobre este problema.

Hora de desmistificar a queda de cabelo

Uma das principais preocupações das mulheres ao final da temporada de verão não se limita apenas aos efeitos do sol na pele, mas também à saúde dos cabelos e à queda capilar.

Fatores determinantes para queda de cabelo

É importante destacar que a genética e a idade são fatores que podem determinar a perda de cabelo, e nenhuma dieta saudável pode reverter essas condições. No entanto, quando a queda de cabelo é causada por deficiência de vitaminas ou nutrientes, é possível tomar medidas para controlá-la ou revertê-la.

Estudos indicam que cerca de 30% da saúde e aparência dos cabelos podem ser influenciados pela alimentação. Durante o verão, os cabelos enfrentam desafios adicionais devido à exposição ao sol, água salgada do mar e cloro das piscinas, o que torna a atenção à alimentação ainda mais crucial, como explicado por Teresa Climent, farmacêutica e Gerente Técnica da Nuggela & Sulé, em entrevista à revista ELLE.

O que incluir na dieta para a saúde capilar?

Para fortalecer os cabelos e promover a saúde capilar, é essencial adotar uma dieta rica em nutrientes específicos:

Proteínas : O cabelo é composto principalmente por proteínas, tornando fundamental a inclusão de fontes magras de proteína na dieta, como carne magra, peixe, ovos, legumes, nozes e sementes.

: O cabelo é composto principalmente por proteínas, tornando fundamental a inclusão de fontes magras de proteína na dieta, como carne magra, peixe, ovos, legumes, nozes e sementes. Ferro : A deficiência de ferro pode levar à queda de cabelo, portanto, é importante incorporar alimentos ricos em ferro, como carne magra, espinafre, lentilhas, grão-de-bico e cereais fortificados.

: A deficiência de ferro pode levar à queda de cabelo, portanto, é importante incorporar alimentos ricos em ferro, como carne magra, espinafre, lentilhas, grão-de-bico e cereais fortificados. Vitamina C : Essa vitamina auxilia na absorção de ferro, sendo benéfico combinar alimentos ricos em ferro com fontes de vitamina C, como citrinos, kiwis e pimentos.

: Essa vitamina auxilia na absorção de ferro, sendo benéfico combinar alimentos ricos em ferro com fontes de vitamina C, como citrinos, kiwis e pimentos. Zinco : O zinco é essencial para o crescimento do cabelo e a manutenção das glândulas sebáceas. É possível obtê-lo a partir de fontes como carne bovina, frango, peixe, nozes e sementes.

: O zinco é essencial para o crescimento do cabelo e a manutenção das glândulas sebáceas. É possível obtê-lo a partir de fontes como carne bovina, frango, peixe, nozes e sementes. Biotina : A biotina, também conhecida como vitamina H, é fundamental para a saúde dos cabelos e pode ser encontrada em ovos, nozes, sementes, abacates e peixes.

: A biotina, também conhecida como vitamina H, é fundamental para a saúde dos cabelos e pode ser encontrada em ovos, nozes, sementes, abacates e peixes. Ácidos Graxos Ômega-3 : Esses ácidos graxos são importantes para a saúde geral e também ajudam a manter o couro cabeludo hidratado. Peixes gordos, como salmão e sardinha, nozes e sementes de chia são boas fontes de ômega-3.

: Esses ácidos graxos são importantes para a saúde geral e também ajudam a manter o couro cabeludo hidratado. Peixes gordos, como salmão e sardinha, nozes e sementes de chia são boas fontes de ômega-3. Vitamina A : Contribui para a produção de sebo, que mantém o couro cabeludo saudável. Alimentos ricos em vitamina A incluem cenouras, batatas, espinafres e abóboras.

: Contribui para a produção de sebo, que mantém o couro cabeludo saudável. Alimentos ricos em vitamina A incluem cenouras, batatas, espinafres e abóboras. Vitamina E : Ajuda a melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo e promove o crescimento do cabelo. É encontrada em alimentos como nozes, sementes, óleos vegetais e abacates.

: Ajuda a melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo e promove o crescimento do cabelo. É encontrada em alimentos como nozes, sementes, óleos vegetais e abacates. Silício : Este mineral contribui para a força e elasticidade dos cabelos e pode ser obtido a partir de alimentos como aveia, arroz integral, feijões e vegetais de folhas verdes.

: Este mineral contribui para a força e elasticidade dos cabelos e pode ser obtido a partir de alimentos como aveia, arroz integral, feijões e vegetais de folhas verdes. Água: Manter-se hidratado é realmente importante para a saúde geral, incluindo a saúde dos cabelos. A água ajuda a manter o couro cabeludo hidratado e previne a secura.

O que evitar na alimentação?

Além de incluir os nutrientes essenciais, é importante evitar certos alimentos que podem prejudicar a saúde capilar:

Alimentos Ricos em Gorduras Saturadas : Carnes gordas, laticínios integrais e alimentos fritos contêm gorduras saturadas que podem obstruir os folículos pilosos e reduzir a circulação sanguínea no couro cabeludo, resultando em cabelos secos e sem brilho.

: Carnes gordas, laticínios integrais e alimentos fritos contêm gorduras saturadas que podem obstruir os folículos pilosos e reduzir a circulação sanguínea no couro cabeludo, resultando em cabelos secos e sem brilho. Açúcares Refinados e Alimentos Processados : Doces, bolos e bebidas açucaradas desencadeiam respostas inflamatórias no corpo, afetando negativamente a qualidade e a aparência do cabelo.

: Doces, bolos e bebidas açucaradas desencadeiam respostas inflamatórias no corpo, afetando negativamente a qualidade e a aparência do cabelo. Bebidas Alcoólicas : O álcool pode desidratar o couro cabeludo, tornando os cabelos mais secos e quebradiços.

: O álcool pode desidratar o couro cabeludo, tornando os cabelos mais secos e quebradiços. Cafeína : O café e outras bebidas com cafeína também podem levar à desidratação do cabelo.

: O café e outras bebidas com cafeína também podem levar à desidratação do cabelo. Alimentos Salgados: Alimentos ricos em sódio podem contribuir para a desidratação capilar.

