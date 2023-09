Esta é a HORA e o JEITO certo de podar orquídea para que floresçam mais rápido

A orquídea é encontrada em grande parte das casas dos brasileiros por conta de sua variedade de cores e delicadeza de suas flores. Elas também são conhecidas por sua resistência, facilidade de cuidado e pela exuberante floração, que apresenta flores de formatos exóticos. Mas você sabe realmente como cuidar da sua bela orquídea? Continue a leitura para aprender alguns truques valiosos sobre poda e conservação.

Bela e bem cuidada

Uma das tarefas frequentemente negligenciadas no cuidado das orquídeas é a poda, muitas vezes devido ao receio de causar danos irreparáveis à planta. No entanto, a poda não só intensifica a floração como também fortalece a planta, tornando-a mais resistente às pragas. Aprenda a fazer da maneira correta, a seguir.

Quando e como podar minha orquídea?

O momento ideal para podar uma orquídea é após a floração, quando a planta entra em período de dormência. É válido lembrar que é importante conhecer o tipo de orquídea, pois cada espécie tem suas particularidades. A poda deve ser realizada com uma tesoura de poda em perfeito estado, desinfetada com álcool para evitar infecções. Se várias orquídeas forem podadas, a tesoura deve ser desinfetada antes de cada planta para prevenir a disseminação de infecções.

O que deve ser podado

A principal parte a ser podada após a floração é a haste da flor, pois isso beneficia o crescimento da planta, uma vez que após a floração, a energia da planta não está mais concentrada ali. O corte deve ser feito sempre acima do nó para promover uma nova floração. No entanto, é essencial verificar se novos brotos estão crescendo antes de podar, pois eles podem se transformar em novas orquídeas.

Além da poda das hastes florais, a eliminação das folhas amareladas é importante. Isso não só ajuda a evitar o acúmulo de energia nas folhas, mas também permite que mais luz e ar alcancem o caule da planta. Se essas folhas estiverem afetadas por pragas, a eliminação das folhas também resolve o problema.

A poda das raízes é outra parte essencial do cuidado das orquídeas, especialmente durante o transplante. É importante remover as raízes secas ou danificadas antes de transplantar a planta para um novo substrato. Se a rega excessiva causar o apodrecimento das raízes, será necessário podá-las juntamente com as folhas afetadas. Nesse caso, é recomendável aplicar um fungicida para proteger a planta.

Após a poda das raízes e das hastes, é importante selar os cortes para acelerar o processo de cicatrização e evitar a entrada de fungos. A canela é um fungicida natural que pode ser usada para tratar essas feridas.

Dicas bônus para o cuidado de orquídeas

Para garantir que suas orquídeas cresçam e floresçam de forma saudável, é importante seguir algumas dicas adicionais.

Certifique-se de fornecer a quantidade certa de luz, geralmente luz indireta brilhante, e evite a exposição direta ao sol. Regá-las também é fundamental. Orquídeas preferem ficar ligeiramente secas entre as regas, então evite encharcar o substrato. Use água de qualidade e evite que a água fique acumulada no fundo do vaso. Finalmente, adube suas orquídeas regularmente durante a estação de crescimento, mas reduza a adubação durante o período de dormência.

Preserva a beleza da orquídea por mais tempo

Em resumo, a poda das orquídeas é uma parte fundamental do cuidado com essas plantas, promovendo não apenas uma floração saudável, mas também a resistência contra pragas e doenças. Com o conhecimento adequado e as técnicas corretas, é possível desfrutar de orquídeas exuberantes em sua casa durante todo o ano, seguindo essas dicas adicionais para cuidado.

