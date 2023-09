Você já conferiu? Nova plataforma do C6 Bank tem facilidades incríveis

Novidade no C6 Bank – Em um mundo cada vez mais digitalizado, os bancos virtuais têm ganhado espaço e atraído uma gama diversificada de clientes. Entre essas instituições está o C6 Bank, que recentemente inovou mais uma vez, lançando uma nova plataforma que está fazendo sucesso entre os investidores. Descubra neste artigo o que a nova proposta do C6 Bank tem a oferecer e por que ela está mudando o jogo no mercado financeiro brasileiro.

O C6 Bank é um exemplo notável de banco digital que oferece uma ampla gama de serviços financeiros através de plataformas digitais. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

C6 Bank tem nova plataforma

Fundado em 2018 por ex-executivos de bancos tradicionais, o C6 Bank estabeleceu-se rapidamente como uma das principais instituições financeiras digitais do Brasil. Seu modelo de negócio é completamente baseado em tecnologia, permitindo a oferta de uma vasta gama de serviços, que vão desde contas correntes e cartões de crédito até investimentos e empréstimos pessoais. O diferencial da instituição, além do foco em tecnologia, é a ausência de algumas tarifas comumente cobradas por bancos convencionais, como as de manutenção de conta e, em determinados casos, a anuidade de cartões de crédito. Tudo isso faz parte de uma estratégia para atrair um público diversificado, enquanto oferece vantagens como programas de cashback.

Veja também: Cartão de crédito C6 Bank: veja como aumentar o limite até dezembro

Um dos principais apelos do C6 Bank é sua aposta na modernização e conveniência, visando tornar a experiência financeira mais prática e menos burocrática. A instituição vem crescendo no mercado brasileiro devido ao aumento da demanda por serviços financeiros mais flexíveis e adaptáveis às necessidades da vida moderna. É nesse contexto que o banco lançou sua mais nova plataforma: um Home Broker completamente integrado ao sistema da instituição.

O Home Broker é um serviço que possibilita a negociação de ações, fundos imobiliários e outros ativos diretamente pela plataforma do C6 Bank, sem a necessidade de recorrer a serviços externos. Esse lançamento amplia significativamente as possibilidades de investimento para os usuários da plataforma, permitindo que realizem transações financeiras de forma ágil e segura. Outro ponto forte dessa inovação é a capacidade de fornecer cotações em tempo real e ferramentas de análise de mercado, tudo de forma integrada ao ambiente digital já oferecido pelo banco.

Experiência completa ao cliente

Essa nova funcionalidade reafirma o compromisso do C6 Bank em oferecer uma experiência bancária completa, segura e alinhada às necessidades dos clientes. Além de facilitar a vida de quem já está familiarizado com investimentos, a plataforma também serve como um convite para aqueles que desejam iniciar sua jornada no mundo dos investimentos, mas ainda não sabem por onde começar.

Dessa forma, o C6 Bank demonstra mais uma vez que está atento às mudanças comportamentais e às demandas do mercado. Com o lançamento da sua nova plataforma de Home Broker, o banco não apenas adiciona uma ferramenta poderosa ao seu portfólio de serviços, mas também reforça a ideia de que o futuro do setor bancário é digital, prático e orientado para a satisfação do cliente. O movimento é um marco para o sistema financeiro brasileiro e pode estimular outras instituições a seguirem o mesmo caminho de inovação e praticidade, beneficiando, assim, um número cada vez maior de brasileiros.

Veja também: Chegou a hora de fazer uma conta no C6 Bank! Novos clientes ganharão PRESENTE