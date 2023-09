Próximos anos serão dominados por esta profissão! Ela está no topo

Já pensou em seguir esta profissão? O futuro profissional já está sendo delineado pelo avanço da tecnologia, e uma das áreas que mais promete é a de inteligência artificial. Enquanto os desenvolvedores e cientistas de dados já experimentam um mercado aquecido, novas profissões estão surgindo. Entre elas, os especialistas em inteligência artificial despontam como uma das carreiras mais promissoras para os próximos anos. Mas o que isso significa para o mercado de trabalho e para quem está pensando em ingressar nesse campo? Vamos desvendar isso agora.

Profissão do futuro

Nos últimos anos, o setor de tecnologia tem vivenciado uma expansão considerável tanto dentro como fora do Brasil. Profissionais como desenvolvedores de sistemas, técnicos de informática e cientistas de dados já usufruem de uma posição confortável no mercado. A tendência é que esse cenário se mantenha ou até melhore. Paralelamente, a inteligência artificial (IA) tem ganhado espaço, afetando diversas áreas e criando novas oportunidades de emprego.

Desde 2022, a presença de inteligências artificiais como o ChatGPT e outros chatbots na internet tornou-se mais notória. Essas ferramentas têm sido cada vez mais incorporadas às rotinas de trabalho em várias funções, como na produção de conteúdo, criação de artes digitais e até mesmo na organização de tarefas. Assim, o mercado laboral global está prestes a sofrer alterações significativas, tanto positivas quanto negativas. Isso implica que novas profissões irão emergir, criando um vasto campo de oportunidades, especialmente para aqueles que se anteciparem nessa corrida tecnológica.

Neste contexto, os especialistas em IA estarão entre os profissionais mais requisitados. Eles desempenharão funções cruciais na implementação e na operação desses sistemas inteligentes em diversas empresas e setores. O papel desses especialistas vai muito além de apenas “operar” essas ferramentas. Eles serão os artífices responsáveis por alavancar o máximo potencial dessas tecnologias para otimizar processos empresariais, o que, por sua vez, pode levar a uma redução nos custos operacionais e até mesmo à substituição de algumas funções tradicionais.

Pensa em trilhar este caminho?

Para quem deseja ingressar na carreira de especialista em IA, o caminho exige tanto conhecimento teórico quanto prático sobre o funcionamento e aplicação das inteligências artificiais. Embora não seja necessário criar essas IAs, é indispensável entender sobre machine learning e business intelligence. Esses conhecimentos são vitais para extrair o máximo de eficiência desses sistemas no contexto empresarial. Em razão da crescente demanda, já é possível encontrar diversos cursos especializados focados na formação desses profissionais.

Assim, a inteligência artificial não é apenas uma tendência tecnológica, mas um fator que está reformulando o cenário profissional global. O crescimento do setor está afetando diretamente o mercado de trabalho, gerando novas profissões e modificando as já existentes. Quem souber navegar por essa onda de mudanças, aprimorando suas habilidades e conhecimentos, tem tudo para prosperar em um mercado cada vez mais competitivo e tecnológico. Estamos diante de um futuro profissional que promete ser tão dinâmico quanto incerto, e se preparar para ele é mais do que uma necessidade; é uma exigência dos novos tempos.

