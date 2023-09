Nos últimos anos o Vale-Refeição tem sido alvo de duras críticas quanto aos altos preços dos produtos no Brasil. Na qual milhões de trabalhadores ressaltam que os valores sequer dão para os primeiros 15 dias do mês. Após muitos pedidos — o Vale-Refeição sofreu alterações em sua estrutura e mudou algumas de suas regras. Veja o que mudou e como funciona a nova modalidade de ‘auxílio’ do Governo Federal.

Afinal, o que mudou nas regras do Vale-Refeição; fique de olho | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é o Vale-Refeição?

Trata-se de uma iniciativa do Governo Federal na qual visa garantir as melhores condições de alimentação e nutrição para os trabalhadores brasileiros. Não faz muito tempo que ocorreu uma mudança direta na maneira como os valores são creditados nos respectivos cartões.

Até então, era opcional. Agora as instituições são obrigadas pelas contas de pagamento dos trabalhadores brasileiros. Lembrando que somente os trabalhadores formais possuem direito a este benefício tão importante.

Portanto, através deste programa os trabalhadores podem usar os cartões em estabelecimentos credenciados a fim de conseguirem adquirir refeições e outros alimentos. Agora os trabalhadores podem solicitarem aos responsáveis a mudança entre os valores depositados entre contas bancárias.

Essas mudanças foram referentes as maneiras de depósitos e como os trabalhadores podem usar este benefício. Haja vista que todas essas alterações já foram informadas no Diário Oficial — logo, deverão ser implementadas brevemente aos brasileiros.

Estas são as mudanças no Vale-Refeição

Portanto, o Vale-Refeição sofreu algumas alterações em suas regras estipuladas. Podendo ser citadas as mais importantes para os trabalhadores. Veja o que mudou.

Portabilidade: a portabilidade permite que o trabalhador peça que o saldo do mesmo seja creditado em cartões da mesma natureza — a fim de que ele possa usar o seu cartão nos estabelecimentos que sejam mais agradáveis e acessíveis — seja pela distância ou gostos pessoais. Até então, o trabalhador era obrigado a usar o cartão somente nos estabelecimentos credenciados.

Acordos: as empresas poderão realizar acordos coletivos com os sindicatos a fim de conseguirem negociar os valores repassados. A fim de conseguir se adaptar aos gostos e necessidades de cada setor trabalhista.

Saúde: outro ponto importante é que a mudança na legislação no que se diz respeito o PAT — passou a tornar obrigatório que as empresas disponibilizem programas de saúde e promoção para os seus trabalhadores. A fim de melhorar a qualidade de vida de todos.

Portanto, são essas algumas mudanças que aconteceram no Vale-Refeição dos trabalhadores brasileiros. E por fim: está sendo implantado nos cartões um sistema de cashback exclusivo que deverá ficar pronto em poucos meses. São medidas do Governo Federal a fim de auxiliar ainda mais os trabalhadores brasileiros e garantir mais bem-estar e qualidade de vida.

