Use seu CPF para consultar o valor do próximo vale gás

O ano está chegando em sua reta final, entretanto, ainda há algumas parcelas de benefícios sociais a serem pagas para os beneficiários e uma delas é do Vale Gás. Benefício esse que está ajudando milhares de brasileiros a complementar sua renda, mas diferente do Bolsa Família, ele é pago a cada dois meses, ou seja, de forma bimestral. Portanto, confira o passo a passo para consultar o valor do próximo pagamento.

Aprenda a utilizar o CPF para verificar o valor do vale gás

Qual a diferença do vale gás para o Bolsa Família?

Há algumas diferenças pontuais entre os dois benefícios, embora eles sirvam para transferir renda aos brasileiros, mas o Bolsa Família consegue ser melhor nesse quesito, já que assiste mais de 20 milhões de beneficiários e todos os meses o repasse é efetuado.

Ao passo que o vale gás, não assiste tantos brasileiros assim, de acordo com os dados, é a minoria dos brasileiros que são contemplados com o vale gás, já que o Governo não possui fundos suficientes para todos.

Tanto que para o ano de 2023, as inscrições para o Benefício já foram encerradas, então, quem está fora do programa, não tem chances de entrar, talvez, no próximo ano apenas, caso o teto de gastos seja ajustado.

Como se inscrever no Vale Gás?

Não há de fato uma maneira de se inscrever no programa social, direta, já que todos os benefícios são interligados pelo Cadastro Único. Ou seja, o interessado deve se cadastrar no CadÚnico e conforme for cumprindo as regras e as vagas surgindo, ele é remanejado para um programa social específico.

Tanto que uma das regras do programa em questão, é ter inscrição ativa no CadÚnico, lembrando que ela pode ser realizada em qualquer unidade do CRAS, além de ser possível realizar um pré-cadastro pelo aplicativo Cadastro Único.

Por fim, a renda per capita também precisa ser respeitada, no caso do Vale Gás, ela precisa ser de até meio salário mínimo ou então, a família ter algum beneficiário do BPC em sua composição.

Como saber os valores das próximas parcelas?

A maneira mais fácil de saber os valores, é através do aplicativo oficial do Bolsa Família, para isso, basta efetuar o download e entrar utilizando a senha do Caixa Tem ou o cadastro do Gov.br, após isso, basta continuar com as próximas etapas para validar o acesso. Após isso, é preciso clicar em benefícios e em ver parcelas, para ver o que será pago na próxima parcela e se o vale gás está incluso.

Também é possível verificar a situação do próximo pagamento pelo próprio aplicativo do Caixa Tem, de maneira análoga ao aplicativo anterior, é preciso realizar login e após isso, ir até o extrato, por fim, busca pela sigla AUX Gás para que seja visualizado tudo que será pago.

E caso o beneficiário possua alguma dúvida mais pontual sobre o benefício, é preciso que ele entre em contato com o Ministério da Cidadania, discando 121.

