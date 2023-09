Bolsa de R$ 2 MIL e salário de R$ 8 MIL são anunciados por grande empresa brasileira

Para quem está buscando um emprego ou apenas mudar de profissão, acaba de ser anunciada uma grande oportunidade, que conta com bolsas de R$ 2 mil além de salários que ultrapassam R$ 8 mil. O melhor disso tudo, é que a empresa que divulgou as vagas, é uma grande líder do seu setor, o que garante confiabilidade e lisura em todo o processo seletivo, saiba mais sobre as oportunidades.

Grande empresa brasileira está ofertando bolsas e salários incríveis, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Até quando vão às inscrições?

As inscrições irão durar até o dia 22 de setembro, lembrando que elas se iniciaram no dia 28 de agosto. A empresa que está ofertando as oportunidades, é o Grupo Boticário. Um dos diferenciais, é que para participar do processo, não é necessário morar em grandes capitais.

Ou seja, qualquer pessoa de qualquer localidade do país pode se candidatar, uma vez que o formato das vagas são bastante flexíveis, o que permite que os interessados trabalhem em qualquer localidade do país.

Isso é um diferencial do grupo, que prioriza a diversidade geográfica, além de se preocupar com a qualidade de vida de todos os funcionários. Segundo a diretora de Jornada da empresa, todas essas características são a cultura “Nosso jeito de ser é fazer”, que é adotada pela empresa.

Veja também: Seu Local De Trabalho É Tóxico? Veja Os Sintomas Comuns

Quais os requisitos para concorrer às vagas?

Há duas formas de vagas, as de estágio e as que são ofertadas para trainee. A depender do cargo pretendido, os requisitos podem mudar, lembrando que como salientado, a localização geográfica não é levada em conta durante as etapas.

Para estágio, é necessário que os interessados sejam estudantes de nível superior com formação a partir de dezembro de 2024, além disso, precisam ter disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia.

Já para trainee, os candidatos devem ter terminado sua graduação entre janeiro de 2019 e dezembro deste ano. A depender do cargo, os objetivos podem mudar. Mas o principal que é mútuo, é acerca do crescimento profissional de todos.

Como realizar a inscrição?

Para se inscrever, basta acessar o site oficial da empresa e buscar pelos estágios, lembrando, que o período para realizar as inscrições são apenas até o dia 22 de setembro, portanto, não perca a data e se antecipe em sua inscrição.

Ambos programas devem começar em janeiro do próximo ano e irão trazer vários benefícios aos interessados. Como bolsas, auxílios e até mesmo descontos exclusivos em produtos da rede.

Outro ponto importante é que não há restrição de curso universitário ou graduação, qualquer área é aceita, basta que o interessado queira aprender ainda mais sobre o mundo da beleza.

Veja também: Estudo Aponta Efeitos Horríveis Do Trabalho Noturno Em Algumas Pessoas