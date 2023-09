Por essa, ninguém esperava! Você sempre comeu isso sem saber que tinha radiação

Um vídeo controverso que se espalhou pelas redes sociais recentemente causou um grande alvoroço ao alegar que alimentos como bananas possuem radioatividade. Além das bananas, há outros alimentos que contêm vestígios de radioatividade, incluindo batatas, cenouras, amendoins, espinafre, leite, carne e até mesmo a água potável. No entanto, é importante notar que essa radioatividade mencionada faz parte da natureza desses alimentos.

Radioatividade em alimentos

Embora a afirmação sobre alimentos radioativos seja verdadeira, não há motivo para entrar em pânico. De fato, especialistas garantem que a pequena quantidade de radiação presente nesses alimentos não representa nenhum risco para a saúde humana.

Elementos radioativos, como o Potássio-40 (K-40), Urânio-238 (U-238) e Tório-232 (Th-232), ocorrem naturalmente em elementos como o ar, solo, rochas e água.

Alguns elementos, como o potássio, são naturalmente radioativos. Eles são absorvidos pelas plantas e, por sua vez, pelo corpo humano. No entanto, os níveis de radiação desses elementos são muito baixos e não causam danos à saúde.

Por exemplo, as bananas contêm potássio, incluindo uma forma levemente radioativa chamada K-40. No entanto, o nível de radiação do K-40 é tão baixo que é equivalente à radiação que você recebe da exposição ao sol durante um dia.

De acordo com Murillo Freire, pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos, a radioatividade natural presente em alimentos não representa um risco para a saúde humana.

A radioatividade natural é diferente da radioatividade artificial, presente em elementos altamente radioativos, como o plutônio e o urânio, usados em bombas nucleares e usinas nucleares. Os níveis de radioatividade natural nos alimentos são muito baixos, enquanto os elementos altamente radioativos liberam radiações perigosas em níveis muito mais elevados.

Para se ter uma ideia, ao comer uma banana, você está consumindo uma quantidade de material radioativo que equivale a uma dose efetiva de 0,1 microsieverts (μSv), uma unidade de medida usada para a radiação. Em comparação, um simples raio X de tórax nos expõe a 200 vezes mais radiação do que uma banana.

Portanto, se você está preocupado com a radioatividade natural dos alimentos, pode ficar tranquilo. Consumir bananas e outros alimentos radioativos não é prejudicial à saúde. Esses alimentos são seguros para consumo e fazem parte da exposição natural à radiação que todos enfrentamos diariamente.

O verdadeiro perigo reside em elementos altamente radioativos, que têm uma presença muito mais significativa e podem causar danos ao corpo humano a longo prazo.

Afinal, os alimentos são realmente radioativos?

Não, os alimentos não são radioativos. A radiação ionizante, que é a forma de radiação usada para irradiar alimentos, não torna os alimentos radioativos. A radiação ionizante apenas destrói os microrganismos, não altera a estrutura molecular dos alimentos.

A radiação ionizante é uma forma de energia que pode remover elétrons dos átomos. Isso pode causar danos às moléculas dos alimentos, mas não torna os alimentos radioativos. Os alimentos radioativos são aqueles que contêm átomos radioativos. Esses átomos podem emitir radiação ionizante, que pode ser prejudicial à saúde.

A radiação ionizante é usada para irradiar alimentos para matar insetos, bactérias, fungos e outros microrganismos. Isso pode ajudar a melhorar a segurança dos alimentos e evitar doenças transmitidas por alimentos. A irradiação de alimentos também pode ser usada para retardar o envelhecimento de frutas e vegetais, melhorar a cor e a textura dos alimentos e aumentar o tempo de prateleira.

A irradiação de alimentos é uma tecnologia segura e eficaz que é aprovada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Agência de Segurança Alimentar Europeia (EFSA). No entanto, ainda existem alguns mitos e preocupações sobre a radiação de alimentos.

Um dos mitos mais comuns sobre a radiação de alimentos é que ela torna os alimentos radioativos. Na verdade, a radiação ionizante não torna os alimentos radioativos. A radiação apenas destrói os microrganismos, não altera a estrutura molecular dos alimentos.

Outra preocupação comum sobre a radiação de alimentos é que ela pode causar câncer. No entanto, não há evidências científicas que apoiem essa preocupação. Estudos científicos mostraram que a irradiação de alimentos não aumenta o risco de câncer.

A irradiação de alimentos é uma tecnologia segura e eficaz que pode ajudar a melhorar a segurança e a qualidade dos alimentos. A irradiação de alimentos é aprovada pela OMS, pela EFSA e por muitos outros órgãos reguladores em todo o mundo.

