Aviso FERAL: benefício social cortado para setembro

Todo esse mês de agosto a Caixa Econômica Federal fez a liberação dos pagamentos do Vale-Gás destinado para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e que possui cadastro no Cadastro Único, ou seja, que tem direito a esse benefício recebe o valor de R$ 110,00 junto com o montante referente a parcela do Bolsa Família.

Vale ressaltar que as transferências que são relacionadas ao Vale-Gás são pagas a cada dois meses, e a prestação desse benefício vai ser suspenso agora no mês que vamos entrar, setembro, e voltará somente no mês de outubro, já que agosto foi o último repasse.

Vale-Gás vai parar nesse mês de setembro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pagamento do Vale-Gás em Agosto

É válido destacar que o repasse do Vale-Gás ainda está ocorrendo, termina hoje dia 31 de agosto (quinta-feira). E como já foi destacado, os contemplados desse benefício recebem a parcela junto com o benefício do programa social Bolsa Família.

Lembrando que esses montantes são depositados no aplicativo Caixa Tem, que é um app da Caixa Econômica Federal, e eles seguem um cronograma oficial de pagamentos do Bolsa Família, já que ambos são pagos juntos.

Veja também: Use o WhatsApp para consultar seu benefício de mais de R$ 598,90 de setembro

Quais são as datas dos repasses?

O início do repasse nesse mês de agosto começou no dia 18 de agosto e conta junto com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social). Confira abaixo as datas destinadas aos pagamentos:

Último dígito do NIS 1 – A data de repasse foi no dia 18 de agosto

Último dígito do NIS for 2 – A data de repasse foi no dia 21 de agosto (antecipado para 19/08)

Último dígito do NIS seja 3 – A data de repasse foi no dia 22 de agosto

Último dígito do NIS seja 4 – A data de repasse foi no dia 23 de agosto

Último dígito do NIS for 5 – A data de repasse foi no dia 24 de agosto

Último dígito do NIS for 6 – A data de repasse foi no dia 25 de agosto

Último dígito do NIS seja 7 – A data de repasse foi no dia 28 de agosto (antecipado para 26/08)

Último dígito do NIS seja 8 – A data de repasse foi no dia 29 de agosto

Último dígito do NIS for 9 – A data de repasse foi no dia 30 de agosto

Último dígito do NIS for 0 – A data de repasse foi no dia 31 de agosto.

Lembrando que o Vale-Gás é pago junto com a parcela do Bolsa Família, então você beneficiário precisa ficar atento quando vier um valor a mais.

Veja também: Bradesco oferece benefício para quem tem cartão; entenda