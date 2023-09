O Governo Federal está disponibilizando mais um auxílio para os brasileiros. Dessa vez o auxílio é no valor de quase R$ 2,4 mil. Os repasses são direcionados para um público específico e pode ser solicitado a qualquer momento. Os pagamentos já começaram a ser realizados. Veja como funciona e como participar.

Quem pode sacar auxílio de mais de R$ 2.359,89 do governo | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novo auxílio é divulgado pelo Governo Federal

Este auxílio do Governo Federal é destinado para as mulheres do Brasil. Na qual possuem ênfase nas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Estima-se que uma mulher é vítima de violência doméstica a cada 4 horas.

São números impressionantes e bem tristes. Logo, é importante ficar atento quanto aos dados para evitar ao máximo a propagação desse tipo de crime. O auxílio possui como intuito auxiliar essas mulheres a investirem em seus próprios negócios, reformas pessoais, etc.

O benefício pode ser solicitado através do CREAS local. Sendo necessário que a interessada tenha uma inscrição ativa no CadÚnico e apresente consigo uma medida protetiva contra o acusado — até mesmo antes dos 18 anos.

Feito isso, basta realizar o cadastro e aguardar a análise dos responsáveis a fim de liberar ou não o benefício mensal para as vítimas. Milhões de mulheres possuem direito — poucas conhecem o benefício em si.

Leia mais: Este é o grupo que terá direito a R$ 300 do governo em setembro

Como funciona o benefício?

Por mais que seja comum em alguns estados, o benefício ainda possui alguns mistérios que poucos sabem. O pagamento pode ser efetuado para as beneficiárias através de parcelas mensais ou através do montante final que é repassado no valor total do benefício.

Caso opte pela parcela mensal, todos os meses enquanto houver o limite será repassado a quantia de R$ 400. Caso contrário, poderá ser pago o valor integral de R$ 2,4 mil como ficara estipulado pelo Governo.

Além disso, o benefício possui uma série de vertentes e auxílios para os beneficiários. Bem como ajuda psicológica e cuidados médicos intensos. A intenção é que as vítimas não voltem a se relacionarem com os seus antigos parceiros.

Haja vista que os índices de mortes após separação oriunda de violência doméstica são altos. Portanto, são ações do Governo Federal com o intuito de auxiliar as brasileiras vítimas desses atos chocantes.

Lembrando que em caso de violência doméstica, é possível denunciar através do 180. Ou então, para o 190 (Polícia Militar). O socorro chegará em questão de minutos. Todo cuidado é pouco.

Leia mais: Bolsa Família tem ligação com outro programa do governo e ninguém sabe; confira