Por que pode ser arriscado ficar mexendo no nariz o tempo inteiro?

Um hábito que todos tem e que ao mesmo tempo parece totalmente inofensivo, como por exemplo ficar mexendo no nariz toda hora ou até mesmo tirar uma meleca com o dedo já está sendo observado e associado como um risco, e claro, falta de higiene.

Foi realizado um estudo recentemente com camundongos e foi publicado na plataforma Nature no mês de outubro do ano de 2022, além disso tem uma possível conexão entre a prática e o desenvolvimento de Alzheimer, e isso chamou atenção de quem leu o estudo.

o que causa se ficar mexendo muito no nariz? Imagem: FreePik

A descoberta que chocou a todos

O resultado do estudo indicou que o ato de explorar o seu nariz pode causar a bactéria Chlamydia pneumoniae no corpo. Ou seja, as células reagem produzindo a proteína beta amiloide onde as concentrações elevadas são conhecidas como um marcador de doença neurodegenerativa do Alzheimer, e essa pesquisa também apontou para uma relação entre infecção do sistema nervoso central e o desenvolver da enfermidade.

Quais são os riscos além do Alzheimer?

O Alzheimer não é a única preocupação associada para as pessoas que tem esse hábito, vale ressaltar que a flora bacteriana que fica em nossas mãos pode conter os micróbios que quando são inseridos no nariz podem causar danos à mucosa, e em determinadas situações de imunidade comprometida pode causar infecções graves, como por exemplo a meningite bacteriana.

Essa última condição que relatamos quando não é tratada adequadamente pode trazer sérios problemas como:

Complicações cerebrais

Convulsões

Infarto

Perda de audição

Diferença dos riscos entre mulheres e homens

O resultado do estudo também relata que os homens estão mais suscetíveis a esse risco do que as mulheres, por causa da sua tendência a praticar esse hábito de ficar mexendo no nariz com frequência.

Christoph Drosser, que é o autor do estudo disse que um dado da sua pesquisa mostrou que cerca de 62% dos homens relataram ter esse hábito de tirar meleca do nariz. Já para as mulheres, 51% relataram que tem esse hábito.

Veja também: Nariz entupido e dor de cabeça? Este alimento pode resolver

Vínculo psicológico

Além dos pontos e implicações físicas que citamos acima, essa é uma prática que pode estar relacionada a algum problema psicológico mais conhecido como rinotilexomania, que é uma condição que envolve uma compulsão para remover a secreção nasal, e isso pode resultar em algumas lesões no revestimento interno do nariz.

Em suma, a pesquisa em curso sobre esse assunto serve como um alerta para todos os perigos ocultos de hábitos que em nosso dia a dia parece ser banal.

Veja também: Professores estão ficando ricos fora da sala de aula; veja como