Neurociência afirma: 4 frases podem mudar sua VIDA HOJE

A nossa mente é uma caixinha de surpresas e quanto mais buscamos informações mais descobrimos o como a nossa mente tem a total influência em tudo em nossas vidas. Não é perceptível, mas as palavras que temos costume de usar no nosso dia a dia tem influência sobre a nossa mentalidade.

Tudo isso envolve emoções, pensamentos, ações e a nossa função cerebral. O neurocientista Josh Davis, afirma que é válido para ocasiões quando conversamos com outras pessoas quanto para quando conversamos conosco mesmo.

Com certeza você já pegou sozinho em casa e refletindo sobre as coisas, ou se olhando no espelho, ou pensando enquanto está dirigindo, a partir desses momentos, tudo que pensa e até mesmo fala atrai para a sua vida. Se deseja mudar o mindset e a maneira de agir é preciso tomar cuidado com as palavras que fala.

Josh Davis fez uma publicação de um artigo na revista Inc, nesse artigo ele lista quatro frases que precisa parar de falar para ter uma mudança na vida. Veja abaixo.

veja frases que podem mudar a sua vida. Imagem: FreePik

4 frases que podem ajudar a mudar sua vida

A primeira delas é trocar “precisamos de uma decisão” por “precisamos decidir”. Isso porque a substituição precisa ser feita devido ao uso o verbo que é mais poderoso do que os substantivos, conforme explica o neurocientista, ou seja, eles demonstram ação e o cérebro entende que precisa reagir de modo indicado desse verbo.

Outra frase que precisa mudar em sua vida é “não posso” por “talvez eu faça”. A palavra não tem um impacto poderoso em nosso cérebro, por mais que muitos não imaginam, é uma palavra pesada e que pode levantar várias barreiras ao longo do dia. Trocar o ‘não” pelo “talvez” pode nos fazer refletir qual o ponto que está nos impedindo de fazer isso, então você vai sentir desejo de agir.

Veja também: Quer saber se uma pessoa é egoísta? 5 frases denunciam

Não fale mais “eu não deveria” troque por “o que aconteceria se eu fizesse?”. Como pode perceber logo no início da frase tem a palavra “não” e isso vai criar algumas barreiras, e usar ele na mesma frase com a palavra “deveria” é uma conotação de vergonha.

Por isso é melhor se perguntar o que aconteceria se não fizesse tal ação, a partir de então pode buscar estratégias, criar novos planejamentos e estudar para fazer o que deseja. Falando palavras certas, você toma decisão concreta.

Pare de falar “eu não deveria ter feito isso” por “estou triste com isso”. Esse sentimento vai atrapalhar sua mudança de mente e também o seu amadurecimento, lembre-se sempre que o que passou fica para trás, não tem como mudar. Agora assumir que está triste é uma forma de demonstrar arrependimento e depois aceitar o que foi feito.

Veja também: ESTAS frases da Barbie são perfeitas para usar nas suas redes sociais