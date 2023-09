Comunicado GERAL do Santander pega clientes de surpresa

O banco Santander está encerrando antecipadamente a modalidade de transferência de valores mais utilizada até 2020. A decisão da instituição bancária de descontinuar este tipo de transação financeira foi implementada antes da data inicialmente prevista, que era o final de julho. Saiba qual tipo de transferência está sendo excluída dos serviços do Santander e quais motivos o levaram a tal decisão, logo abaixo.

O Santander revelou um segredo emocionante ao anunciar uma parceria de dois anos com a Live Nation, trazendo shows internacionais exclusivos para o Brasil. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

O fim de um ciclo

O banco Santander está encerrando antecipadamente as transferências via DOC, Documento de Ordem de Crédito. A decisão do Santander de descontinuar as transferências via DOC foi implementada antes da data inicialmente prevista, que era o final de julho.

A instituição financeira havia anunciado que essas transferências não estariam mais disponíveis a partir de setembro. Além do DOC, a Transferência Especial de Crédito (TED) também foi impactada pela crescente popularidade do PIX.

Leia mais: Anúncio URGENTE do Santander sobre encerramento de serviço

Alternativas sugeridas pelo Santander

O Santander já comunicou seus clientes sobre o fim desse serviço. Como alternativa, os clientes que costumavam utilizar o DOC agora podem realizar suas transferências por meio do PIX ou da TED. O DOC, criado em 1985, levava um dia para ser processado e tinha um limite de até R$ 4.999,99 por transação.

Pix é unanimidade em transações

O sucesso do PIX tem sido o principal motivo para a eliminação gradual das transferências via DOC no Brasil nos últimos anos. Lançado em novembro de 2020, esse sistema de transferências instantâneas e gratuitas prontamente substituiu o DOC, conquistando a preferência dos brasileiros como método de pagamento.

Um levantamento conduzido pela Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, utilizando dados do Banco Central, demonstrou a queda acentuada nas transações via DOC após a adoção generalizada do PIX. No ano de 2022, apenas 59 milhões de operações de DOC foram realizadas, correspondendo a somente 3,7% do total de transações.

Ranking das modalidades financeiras

Aqui está o ranking de movimentações financeiras em 2022, indicando o número de operações e os valores movimentados:

PIX – 24,1 bilhões de transações – R$ 10,9 trilhões (maior número de transações) Cartão de crédito – 18,2 bilhões de transações – R$ 2,09 trilhões Cartão de débito – 15,6 bilhões de transações – R$ 992 bilhões Boleto – 1,03 bilhões de transações – R$ 2,3 trilhões TED – 1,01 bilhão de transações – R$ 40,7 trilhões (maior valor transacionado) Cheques – 202,8 milhões de transações – R$ 666,8 bilhões DOC – 59 milhões de transações – R$ 55,7 bilhões (menor número de transações e valores transacionados mais baixos)

Leia também: Seu CPF está na lista para receber mais de R$ 7.999,90 do Santander? Inscrições continuam