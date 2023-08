O que você faz ao acordar? Quem olha o celular precisa rever seus conceitos

A maioria dos brasileiros já criou o hábito de acordar e olhar diretamente no celular, por mais que pareça algo normal, é aí que se enganamos, esse hábito prejudica o nosso dia a dia mais do que conseguimos imaginar.

Se você é uma dessas pessoas que assim que acorda a primeira coisa que pega na mão é o celular para olhar as mensagens, e-mails, tente mudar essa prática. Veja no texto abaixo motivos para você parar de fazer isso hoje mesmo.

veja o por que não pegar no celular assim que acordar. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Não mexa no celular assim que acordar



Desconexão com o presente

Assim que acordar e fixar seus olhos diretamente no celular, consequentemente vai perder a oportunidade de se conectar com o ambiente e também com quem está ao seu redor, é muito perigoso deixar o mundo real de lado para viver o mundo digital, isso pode afetar muito sua capacidade.

Criação de dependência

Se toda vez que acordar fizer isso, vai criar uma resposta ativa de gratificação em seu cérebro e vai liberar dopamina, ou seja, isso pode condicionar a mente e buscar estímulo durante o resto do dia que por fim vai levar a uma dependência sutil.

Notícias desanimadoras

Se você tem costume que todo dia de manhã abri os olhos e já ver as notícias, automaticamente você se expõe a grandes números de informações e podem estragar o seu humor e até mesmo o seu dia, pois se encontrar uma notícia negativa o seu dia inteiro pode ficar assim.

Dificuldade de priorização

O celular entronizado em nossas vidas está transformando o mundo real no digital a cada dia. Consequentemente você vai perder o foco em suas tarefas mais importantes, além de criar uma dificuldade para criar prioridades em sua vida.

Ansiedade matinal

A ansiedade matinal é muito ruim, e as notificações das mensagens podem causar essa ansiedade e isso, automaticamente, pode afetar o seu dia e o estado emocional além da produtividade.

Perda do processo de despertar

Por mais que muitas pessoas não olhem desse jeito, a rotina de acordar é precioso para conseguir viver bem, e se logo pela manhã você já grudar o olho no celular vai perder a oportunidade de passar por um procedimento que é acordar gradualmente, e isso é muito bom para ter uma boa energia e disposição.

Antes de pegar o celular, acorde devagar, faça sua rotina, tome um bom café, para assim ter saúde na sua mente e uma boa produtividade.

