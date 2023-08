Quais são os únicos brasileiros com acesso a R$ 300 de Bônus HOJE (30)

Bônus de R$ 300 para estas pessoas – Atenção beneficiários do Bolsa Família: a rodada de pagamentos de agosto está prestes a terminar, e o calendário para setembro já foi definido. Além disso, o governo anunciou que quantias adicionais serão liberadas no próximo mês. Mas quais são os detalhes que você precisa saber para não ser pego de surpresa? Continue a leitura e fique por dentro de tudo que está por vir.

O Bolsa Família oferecerá pagamento extra de R$ 300 no próximo mês para famílias com crianças até 6 anos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família tem adicional de R$ 300?

O último depósito do programa Bolsa Família referente ao mês de agosto será realizado na quinta-feira, dia 31, segundo informou a Caixa Econômica Federal. Os pagamentos são feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês. No entanto, a boa notícia para os beneficiários que já estão na expectativa para o próximo mês é que o governo confirmou que valores adicionais serão depositados junto com o benefício de setembro.

De acordo com as informações disponíveis, os valores extras serão liberados com base em critérios específicos e podem ser cumulativos. Isso significa que o montante que cada família receberá pode variar. Em outras palavras, o valor final do benefício em setembro dependerá do número de extras aos quais a família terá direito. Vale ressaltar que esses adicionais variam de R$ 50 a R$ 150 e podem ser somados na mesma parcela do benefício.

O governo garante que os beneficiários do programa, inclusive aqueles que moram sozinhos, terão direito a, pelo menos, R$ 600 por mês. Isso demonstra um aumento significativo em comparação com as parcelas anteriores e é um alento para as famílias que dependem do Bolsa Família como fonte principal de renda.

Outro destaque é o repasse extra no valor de R$ 300 que será feito para famílias com duas crianças de até seis anos de idade. Este repasse é referente ao Benefício Primeira Infância, que o governo vem pagando desde março deste ano. Este valor adicional será somado à parcela mínima de R$ 600, totalizando uma quantia de R$ 900 para as famílias que se encaixam neste perfil.

Para os interessados, o calendário completo de pagamentos em setembro já foi divulgado. Os depósitos começarão no dia 18 para os inscritos com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Eles continuam sequencialmente até o dia 29 de setembro para aqueles com NIS terminado em 0. Entre essas datas, os depósitos serão feitos de acordo com o último dígito do NIS de cada beneficiário, seguindo a prática padrão do programa.

Esta série de boas notícias mostra um reforço no compromisso do governo em amparar as famílias mais vulneráveis, especialmente em tempos de crise econômica. É fundamental que os beneficiários estejam atentos às datas e às novas diretrizes para garantir que receberão todos os valores a que têm direito. Portanto, marque em seu calendário e fique de olho nas atualizações para não perder nenhuma oportunidade.

