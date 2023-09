GRANDE novidade promete mudar a vida dos brasileiros em setembro

Boa notícia em setembro – A busca por um lar próprio é uma jornada muitas vezes árdua para muitos brasileiros, que se veem diante de um déficit habitacional que chegou a quase 6 milhões de moradias em 2019. Diante dessa situação desafiadora, a necessidade de ações que possam reverter esse cenário é premente.

Em setembro, muitas famílias de Campo Grande receberão boas notícias da Agehab. Tânia Rêgo/Agência Brasil

Setembro pode trazer alívio para a população

Nesse contexto, a cidade de Campo Grande (MS) comemorou seus 124 anos no dia 26 de agosto e trouxe uma notícia animadora para milhares de famílias em busca de uma vida mais digna. A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) está fazendo a diferença na vida dessas famílias em diversos bairros da capital do estado.

Somente no decorrer deste ano, 663 títulos de regularização fundiária já foram entregues, abrangendo áreas como Aero Rancho, Moreninhas e Parati. E as boas notícias não param por aí: outros 118 títulos estão prontos para serem concedidos, e mais 1.066 estão a caminho, com a expectativa de que sejam concluídos até o final de 2023.

Para quem almeja se inscrever no programa da Agehab e conquistar a tão sonhada casa própria, o processo é acessível e descomplicado. Basta acessar o site oficial da Agehab e preencher os dados solicitados no sistema de inscrição compartilhada. Caso prefira, a inscrição pode ser realizada pessoalmente na Assistência Social da Prefeitura. A lista de documentos necessários inclui certidão de nascimento, RG e CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, além de documentos dos filhos, entre outros.

Para quem está se perguntando quem pode ser beneficiado por esse programa, a Agehab estabeleceu critérios de renda familiar entre R$ 1,5 mil e R$ 6,6 mil. O governo de Mato Grosso do Sul, através de sua assessoria de comunicação, está incentivando empresas parceiras a aderirem ao programa, ampliando as opções de moradia para a população.

Outros programas

Mas a Agehab não se restringe apenas à regularização fundiária. Em todo o estado, a agência promove programas como “Produção Habitacional” e o inovador “Bônus Moradia”. Maria do Carmo Avesani Lopez, diretora-presidente da Agehab, ressalta o esforço contínuo para expandir as políticas públicas de habitação no estado, tendo a capital como uma das prioridades.

Diante do déficit habitacional que ainda aflige o país, ações como as da Agehab são vitais para proporcionar dignidade e qualidade de vida às famílias que lutam para conquistar um lugar para chamar de lar. Com um esforço conjunto e a participação de diferentes esferas da sociedade, a perspectiva de um futuro mais promissor e habitacionalmente justo se torna mais palpável para os brasileiros.

