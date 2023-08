Penúltimo lote da restituição do IR começa nesta quinta (31); você está nele?

Nesta quinta-feira (31) vai começar o pagamento do 4º lote da restituição do Imposto de Renda e a Receita Federal já compartilhou que mais de 6,1 milhões de contribuintes vão receber, ao total é um valor de R$ 7,5 bilhões. Já no último dia 24 a consulta do lote foi liberada, se deseja saber se foi contemplado é necessário acessar a informação dentro do site oficial.

Os dados que foram divulgados, grande parte dos beneficiários é composto por contribuintes não prioritários que enviaram as declarações até o dia 29 de maio, são cerca de 5,7 milhões de pessoas se enquadram dentro dessa categoria, e além desses contribuintes outros também terão prioridade no recebimento.

Pagamento do 4º lote da restituição do Imposto de Renda. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quarto lote da Restituição do Imposto de Renda

A composição do quarto lote tem cerca de 11.960 idosos com mais de 80 anos e cerca de 86.427 idosos entre 60 e 79 anos e 9.065 pessoas com deficiência física, metal ou moléstia grave que vão poder receber a restituição. 30.453 contribuintes que tem maior fonte de renda é o magistério, também serão contemplados.

Além disso, cerca de 219.288 que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber os valores via PIX também vão receber as quantias dentro dessa semana. Conforme o calendário, esse é o penúltimo lote da restituição, a programação é para que o último seja repassado até o dia 29 de setembro.

Lembrando que a restituição é paga na conta bancária informada pelo cidadão assim que fizer a declaração. A conta precisa ter o nome do declarante, para realmente ser um processo seguro e a pessoa conseguir receber o dinheiro da restituição. Exceto em casos específicos, como por exemplo pessoa falecida ou incapaz.

Como descobrir se vou ser beneficiado nesse 4º lote da restituição do IR?

Como destacamos acima a consulta para essa informação já foi liberada pela Receita Federal e fazendo a consulta tem como saber se a restituição vai estar disponível. Lembrando que essa informação precisa ser acessada pelo portal oficial da Receita, basta clicar em” Meu Imposto de Renda” e logo em seguida “Consultar a Restituição”.

Na nota, o Fisco explicou que no processo o contribuinte vai encontrar algumas orientações, como os canais de prestação de serviço para conseguir verificar a real situação da declaração. Já se você deseja uma consulta mais detalhada é necessário acessar o e-CAC que é uma plataforma específica par as atividades da Receita.

