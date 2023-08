Se você fizer isto será BANIDO do WhatsApp; descubra o que

O WhatsApp mudou por completo a forma como nos comunicamos, se tornando parte fundamental de nossas vidas. No entanto, usuários estão em constante busca por recursos mais atrativos que talvez não estejam presentes na versão original do app. e, ao optarem por versões mais ‘turbinadas’, devem tomar cuidado para que suas respectivas contas na plataforma não sejam suspensas e, até mesmo, banidas de vez. Entenda o que está em jogo, logo abaixo.

Saiba os perigos de se instalar versões alternativas do WhatsApp em seu smartphone. | Imagem: natanaelginting / freepik.com

A tentação com sérias consequências

Pensando em trocar o WhatsApp tradicional pelo WhatsApp GB? Antes de decidir, é essencial compreender todas as consequências dessa decisão.

O WhatsApp revolucionou a maneira como nos comunicamos, se tornando parte fundamental de nossas vidas. Sua interface simples e recursos eficazes encurtaram distâncias e fortaleceram conexões, tanto pessoais quanto profissionais.

No entanto, essa influência também trouxe preocupações, como a dependência excessiva e questões relacionadas à privacidade. Para entender por que algumas pessoas estão considerando adotar o WhatsApp GB, é importante explorar os argumentos a favor e contra essa escolha. Saiba quais são eles, logo abaixo.

Entenda os riscos do WhatsApp GB

O WhatsApp GB oferece funcionalidades extras, como agendamento de mensagens e diferentes tipos de fontes, que podem atrair muitos usuários. No entanto, essas vantagens podem vir acompanhadas de riscos.

Questões de Privacidade:

Enquanto o WhatsApp original garante criptografia de ponta a ponta para máxima segurança, o WhatsApp GB não oferece o mesmo nível de proteção. Isso pode deixar seus dados vulneráveis a acessos não autorizados.

Enquanto o WhatsApp original garante criptografia de ponta a ponta para máxima segurança, o WhatsApp GB não oferece o mesmo nível de proteção. Isso pode deixar seus dados vulneráveis a acessos não autorizados. Risco de Banimento:

Optar pelo WhatsApp GB pode levar ao banimento de sua conta. A empresa Meta considera essa versão uma violação dos Termos de Serviço e pode resultar em banimento permanente.

Conselhos que valem ouro (e a sua conta)

Para manter suas comunicações seguras, é aconselhável evitar compartilhar informações confidenciais por meio de mensagens. Escolher aplicativos que priorizem privacidade e segurança, em vez de focar apenas em funcionalidades extras, é uma prática inteligente.

Ao decidir qual aplicativo de mensagens usar, lembre-se de considerar mais do que apenas as inovações que ele oferece. Proteger seus dados e sua privacidade é de fundamental importância. Portanto, faça uma escolha informada para garantir a segurança de suas conversas em todos os momentos.

Relembre as principais atualizações do ano

Com mencionado anteriormente, a Meta resolveu investir pesado no WhatsApp em 2023 e constantes atualizações têm sido anunciadas, seja para recursos visuais, como para melhorar a experiência do usuário e reforçar a segurança dos seus dados. Veja a seguir, algumas atualizações mais marcantes do ano, até agora.

Envio de imagens em alta resolução

Na atualização 2.23.12.78 do WhatsApp, lançada em 20 de junho, os usuários notaram a adição do recurso de envio de imagens em alta resolução. Anteriormente testado na versão beta do aplicativo, agora ele está disponível na versão estável. Ao compartilhar uma imagem em alta resolução, os usuários verão a opção “HD” no topo da tela. Selecionando essa opção, é possível ajustar a qualidade da foto para uma resolução superior. No chat, as imagens enviadas em alta resolução são marcadas com “HD” no canto inferior direito.

Silenciar chamadas de números desconhecidos

No dia 20 de junho, o WhatsApp anunciou uma nova funcionalidade: a capacidade de silenciar chamadas de números desconhecidos. Essa adição visa proporcionar maior privacidade e controle sobre as chamadas recebidas, evitando spam, fraudes e ligações indesejadas. Para habilitar esse recurso, siga estas etapas: vá para “Configurações” > “Privacidade” > “Chamadas” > “Silenciar chamadas desconhecidas” e selecione a opção de bloqueio.

Canais no WhatsApp

O WhatsApp está introduzindo os “Canais” como uma resposta ao Telegram, permitindo que indivíduos e empresas enviem mensagens para um número ilimitado de membros, em um formato similar ao concorrente. Essa função estará acessível em uma nova aba chamada “Atualizações”, separada das conversas pessoais e comunidades. A previsão é que essa funcionalidade chegue ao Brasil nos próximos meses. É importante distinguir os “Canais” da função já existente, “Comunidades”, que limita grupos a 5 mil pessoas.

Bônus: controle de privacidade

Além das funções mencionadas, a atualização 2.23.12.78 também traz o “Controle de Privacidade”. Esse recurso concentra todas as configurações de privacidade em um único lugar. Acessá-lo é simples: vá para a aba “Configurações”, selecione “Privacidade” e escolha o “Controle de Privacidade” no topo da tela. Dessa forma, configurações como silenciar chamadas desconhecidas e habilitar a confirmação em duas etapas podem ser gerenciadas de forma centralizada.

