O limão é muito mais do que apenas uma fruta; entenda

O limão não é somente uma fruta que todos gostam de usar em pratos culinários, ele tem um aroma cítrico distintivo que é maravilhoso, além de ser uma fruta versátil que contém grandes propriedades que vai mais fundo do que apenas o seu sabor refrescante.

O limão é muito usado na culinária para dar sabor e acidez aos pratos e até mesmo nas bebidas, além de ter propriedades nutricionais e medicinais pois é um grande amigo para a saúde e o bem-estar. O limão possui uma grande quantidade de vitamina C que é mais conhecida pelos brasileiros para fortalecer o sistema imunológico, qualidades antioxidantes e ajuda na digestão.

História do limão

A história do limão se inicia com suas raízes que vem do sudeste asiático, onde os historiadores acreditam o limão tenha surgido nessa região há mais de 2.500 anos. O limão foi sendo conhecido pelo mundo através das rotas comerciais e também pelo movimento de pessoas ao redor do nosso mundo.

Por ser uma fruta cítrica, por muitos anos o limão também foi considerado como um remédio para todos os homens, antigamente. Tem relatos antigos que falam de Cristóvão Colombo e a introdução do limão na América do Norte durante a segunda expedição do Novo Mundo.

Com isso, a fruta começou a encontrar um solo fértil na América Central e também na América do Sul, isso fez expandir a popularidade e tornou um sucesso global. Como o limão teve uma trajetória que engloba várias culturas e regiões ele se tornou como um símbolo da culinária da saúde.

Limão, um grande amigo da culinária

Você já deve saber que o limão é um grande amigo da culinária, pis com certeza você já usou em alguma receita. O limão pode ser usado nas sobremesas, como a tão famosa torta de limão, pode ser também destaques em grandes pratos culinários, principalmente quando o assunto é sobre carne.

Para complementar, o limão também serve para fazer maravilhosos sucos refrescantes, chup-chup, sorvetes e assim por diante, ou seja, ele é muito conhecido e muito utilizado na cozinha dos brasileiros e ao redor do mundo.

Festival de limão

Percebe-se que o limão é homenageado em várias celebrações ao redor do mundo, como por exemplo na França que acontece o Festival do Limão em Menton. É um evento que acontece uma vez ao ano e reúne uma quantidade grande pessoas, cerca de 200 mil visitantes, e esse festival acontece na região que é muito conhecida por sua produção de limão.

