Guardar o celular nestes lugares pode representar GRANDE PERIGO

O celular virou o melhor amigo do ser humano que anda 24 horas com ele, pois acabou se tornando um objeto essencial nos nossos dias a dias, no entanto devemos destacar que não são todos os lugares que é apropriado para guardar o celular, isso pode trazer algumas consequências.

Acompanhe o texto abaixo e confira oito locais para evitar usar o celular ou guardá-lo.

Lugares que podem ser perigosos para guardar o celular

No banheiro

Usar o celular enquanto está no banheiro é mais perigoso do que imagina, pode causar problemas sérios, como por exemplo hemorroidas por causa da pressão excessiva na região e a exposição do celular dentro desse ambiente pode resultar na contaminação por bactérias.

No sutiã

A maioria das mulheres já guardar o celular no sutiã, por mais que não exista conclusões definitivas, guardar o celular nesse local pode trazer risco a saúde, como por exemplo a câncer de mama, além do perigo de queimaduras que pode ser gerado pelo calor do celular.

No bolso da calça

Esse é um hábito que todos tem, de colocar o celular no bolso da calça, ele não causa apenas desconforto e dores locais, ele também pode aumentar a exposição à radiação, e isso pode afetar a fertilidade masculina.

Debaixo do travesseiro

Uma dica que não podemos esquecer de comentar é que guardar o celular embaixo do travesseiro também é perigoso, principalmente se ele estiver carregando, pois ele pode ficar quente e causar incêndio.

Na pia da cozinha

O celular é um aparelho que também pode ser muito sujo, pois eles abrigam uma grande quantidade de fungos e bactérias que podem ser prejudiciais à saúde, por isso evite deixar o celular perto da pia da cozinha.

À mesa

Usar o celular durante o almoço, jantar pode afetar a sua concentração e até mesmo percepção de sabores e a digestão, isso gera ansiedade e gases.

No carro

Quem tem costume de usar o celular no carro sem o suporte é perigoso, isso causa distração além de aumentar o risco de acidentes do trânsito.

No carrinho de bebê

Quem tem costume de colocar crianças pequenas em frente às telas pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo e causar problemas de visão e sono. Tente manter o celular longe dos carrinhos do bebê.

Preste atenção onde usa o celular, porque isso pode causar impacto, por mais que não pareça, não prejudique sua saúde e o bem-estar.

