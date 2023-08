Moedinha de 1 real pode ser vendida por valor ASTRONÔMICO

As moedas guardadas no bolso ou esquecidas, aquelas guardadas em um cofrinho para o futuro, podem ser mais valiosas do que parece.

Para alguns colecionadores de moedas, alguns desse itens são muito raros e podem valer um bom dinheiro, muito mais do que a moeda realmente vale.

Um exemplo é a moeda de 1 real que pode valer até 20 mil reais! Saiba mais sobre como identificá-la.

A moeda em questão é considerada uma das mais raras do plano real. O seu valor de mercado é considerado alto devido a um erro de confecção da própria Casa da Moeda.

Um moeda comum apresenta em uma face o rosto e no reverso o valor e o ano de fabricação. Porém, esse item raro é chamado de ‘bifacial’, ou seja, possui os dois lados iguais.

Veja quanto vale sua moeda de R$1 real, esquecida, pode valer muito dinheiro. | Foto: Reprodução / YouTube @moedasrarissimas

Como identificar moedas raras e valiosas

Para saber se uma moeda é rara ou não, é preciso observar muito bem os detalhes como por exemplo, o número de série diferente, onde a moeda foi emitida, o material da emissão e se existe algum erro ou relevo nos desenhos do objeto. A moeda de R$1 real, é chamada de ‘bifacial’ e possui um erro de confecção que a deixou com os dois lados iguais. Sua raridade ainda é maior pois, ao invés de ser os dois lados mostrando o quanto ela vale, a moedas possui a efígie nas duas faces.

Quais são as 9 moedas mais valiosas do Plano Real?

Moeda de 50 centavos de 2012 sem o zero, com erro de cunhagem — de R$1 mil reais a R$1,5 mil reais

Moeda de R$1 real de 1998 comemorativa aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos — pode valer entre R$200 reais e R$330 reais

Moeda de R$ 1 de 2012 em comemoração à entrega da bandeira olímpica — de R$90 reais a R$1 real



1. Moeda da Declaração Universal dos Direitos Humanos

Ano: 1998

2. Bandeira dos Jogos Olímpicos

Ano: 2012

3. Moeda de 1 real de 1999

Ano: 1999

4. Comemoração ao 40º Aniversário do Banco Central

Ano: 2005

5. Centenário de Juscelino Kubitschek

Ano: 2002

6. Moeda das Olimpíadas de 2016

Ano: 2014 a 2016

7. Moeda de 1 Real de 2014

Ano: 2014

8. Moeda de 1 Real do Cinquentenário do Banco Central

Ano: 2015

9. 25 anos do Plano Real

Ano: 2019

