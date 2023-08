Há um bom motivo para guardar TODAS as garrafas de vidro agora

Quando se trata de aderir à famosa reciclagem, as garrafas de vidro são um dos itens mais preciosos a serem reutilizados. E isso acontece porque elas estão em praticamente todos os lares, isso sem citar o fato de que são extremamente versáteis.

Atualmente, no que diz respeito à reciclagem convencional, já é muito comum encontrar pessoas que aderiram ao uso das garrafas de vidro como “moeda de troca”: lá, no local de reciclagem, estas pessoas entregam o item em questão e recebem dinheiro por isso.

Porém, também existe a recomendação de que estas garrafas sejam simplesmente guardadas, a fim de que possam ser transformadas em figuras decorativas impressionantes.

A versatilidade que é própria do vidro torna possível explorar diversos estilos e designs. Aliás: tanto as garrafas quanto os potes de vidro, a exemplo daqueles que guardam conservas, podem passar por uma transformação, dando origem a peças decorativas atraentes que têm tudo para deixar qualquer casa com um toque especial.

É muito comum que inúmeras casas tenham garrafas de vidro | Imagem: Lacey Williams / unsplash.com

Ideias do que fazer com garrafas de vidro, para decorar a casa

De acordo com especialistas nesta área, há inúmeras ideias que podem ser exploradas, na hora de criar uma decoração que tenha as garrafas de vidro como base.

E uma dessas ideias é utilizar o recipiente de vidro como uma espécie de pote para colocar ervas, a exemplo da salsa, do manjericão e do hortelã, o que deixará a cozinha com um frescor culinário único. Isso sem citar o fato de que as garrafas podem até mesmo ser usadas como proteção para as plantas que são mais sensíveis.

Outra ideia espetacular, com foco maior na decoração, é transformar as garrafas de vidro em castiçais e candeeiros, aproveitando o fato de que elas são translúcidas e, por isso, podem criar ótimos efeitos de iluminação.

Já quem busca um toque mais boêmio para a decoração de casa, mais especificamente para os espaços de lazer que se encontram ao ar livre, pode usar garrafas de vinho para criar lustres belíssimos!

Por fim, há também a ideia de simplesmente utilizar estas garrafas para criar copos diferentes, o que definitivamente é possível!

O primeiro passo será lavá-las muito bem, de modo a não deixar nem mesmo os resquícios do rótulo.

Depois, será a hora de pegar um barbante grosso, molhar ele no álcool e, então, amarrá-lo no corpo da garrafa, exatamente na altura que se deseja que o copo tenha. E, pronto: restará somente acender um fósforo.

Assim que o fio estiver queimado, basta puxar a garrafa com cuidado, e ela já estará cortada.

Quando se trata de vidro, todo cuidado é pouco

Por fim, vale lembrar que, na hora de manusear garrafas de vidro, ou mesmo outros objetos que sejam feitos deste material, é muito importante tomar os devidos cuidados para não se machucar.

Além disso, quem escolhe fazer o descarte deve fazer isso diretamente em um posto de reciclagem, ou deixar um aviso colado ao saco de lixo, de modo que os coletores também não se machuquem, principalmente se os objetos estiverem quebrados.

