Terra na escuridão por 4 dias? A verdade sobre o eclipse “galáctico”

Nos últimos dias, uma notícia falsa sobre um eclipse galáctico que deixaria a Terra em completa escuridão durante 4 dias viralizou nas redes sociais. No entanto, a verdade é que esse eclipse não acontecerá. A notícia falsa afirmava que a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) havia confirmado o eclipse, que começaria em 24 de agosto. No entanto, a NASA não emitiu nenhum comunicado sobre esse eclipse.

Os especialistas explicam que um eclipse galáctico é impossível, pois as galáxias não podem bloquear a luz do sol. Além disso, a Terra não está alinhada de forma a que uma galáxia possa bloqueá-la por completo.

A notícia falsa sobre o eclipse galáctico é um exemplo de como as informações falsas podem se espalhar rapidamente nas redes sociais. É importante verificar as informações antes de compartilhá-las.

Explicação de especialistas

O dia 24 de agosto chegou e, aparentemente, transcorreu como qualquer outro dia ao redor do mundo. Consequentemente, a suposta ocorrência do eclipse galáctico que afirmava que a Terra ficaria envolta em completa escuridão por 4 dias não se concretizou. Especialistas esclarecem que, na realidade, esse evento não é viável, uma vez que nenhum fenômeno pode interromper a chegada da luz solar à superfície do nosso planeta em sua totalidade.

Segundo o Dr. José Franco, membro do Instituto de Astronomia da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), em declarações ao Tangível, “não existe um fenômeno desse tipo; um eclipse ocorre quando um corpo passa à frente de outro corpo (como quando o Sol se alinha entre a Terra e a Lua)”, contudo, esses eventos somente cobrem uma parte limitada da Terra.

É importante notar que os especialistas se mostram surpresos com o fato de que um grande número de pessoas tenha se alarmado com essa notícia. No momento em que essa informação começou a circular, o motivo ou fenômeno que supostamente causaria o eclipse galáctico e mergulharia a Terra em completa escuridão por 4 dias não foi esclarecido. Além disso, essa situação nunca foi confirmada pela NASA.

Vários veículos noticiosos relatam que essa falsa notícia sobre o eclipse galáctico, que supostamente manteria a Terra no escuro por 4 dias, está em circulação nas redes sociais desde 2014. A reação das pessoas tem sido consistentemente semelhante ao longo dos anos, levando muitos a considerarem isso como uma simples piada que viraliza periodicamente.

O que seria um eclipse galáctico?

Um eclipse galáctico é um fenômeno considerado hipotético. Um eclipse é causado pela interposição de um objeto entre uma fonte de luz e um observador. No caso de um eclipse solar, a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz do Sol.

Um eclipse galáctico seria causado pela interposição de uma galáxia entre a Terra e o Sol. No entanto, as galáxias são muito grandes para bloquear a luz do Sol. A Via Láctea, por exemplo, tem um diâmetro de cerca de 100.000 anos-luz. O Sol está a cerca de 8 minutos-luz da Terra. Portanto, mesmo que uma galáxia fosse perfeitamente alinhada com a Terra e o Sol, ela só bloquearia uma pequena parte da luz do Sol.

Além disso, a Terra não está alinhada de forma a que uma galáxia possa bloqueá-la por completo. A Terra está em órbita ao redor do Sol em um plano que é inclinado em relação ao plano da Via Láctea. Portanto, mesmo que uma galáxia se interpusesse entre a Terra e o Sol, ela não bloquearia completamente a luz do Sol.

Portanto, um eclipse galáctico é um fenômeno impossível. É um exemplo de como as informações falsas podem se espalhar rapidamente nas redes sociais.

