Prepare-se para o novo leilão da Caixa: 900 imóveis por apenas 60% do valor

O sonho de se ter a casa própria parece distante para muitos, onde lhes resta viver de aluguel ou buscar um meio de se prender a financiamentos que durarão infindáveis décadas para serem sanados. No entanto, tentar arrematar imóveis através de um leilão é uma ótima oportunidade. A Caixa Econômica Federal está conduzindo uma série de leilões de propriedades imobiliárias ao longo deste e do próximo mês. Saiba mais detalhes sobre como participar, logo abaixo.

Leilão da Caixa terá 900 imóveis por apenas 60% do valor. Imagem: rawpixel / FreePik

Sonho da casa própria é possível

Se você está interessado em adquirir um imóvel por um preço mais acessível, saiba que a Caixa Econômica Federal está conduzindo uma série de leilões de propriedades imobiliárias ao longo deste e do próximo mês.

O primeiro evento está agendado para o dia 30 de agosto, seguido por outros três nos dias 5, 12 e 27 de setembro. Saiba mais detalhes sobre o leilão e o que é preciso para participar, a seguir.

Leilão da Caixa com mais de 900 imóveis

Em colaboração com a Fidalgo Leilões, o banco está disponibilizando 900 imóveis em todas as regiões do Brasil. Estão sendo ofertadas casas, apartamentos, terrenos, propriedades comerciais e outros tipos de imóveis, todos com descontos de até 40% e condições especiais de pagamento.

No primeiro leilão, há um total de 280 imóveis localizados em diversos estados, incluindo Amazonas, Pará, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal.

Como participar do leilão?

Para participar do leilão e fazer lances, é necessário acessar o site da Fidalgo Leilões, ler o edital e se cadastrar. Os lances para o primeiro evento serão abertos às 10 horas do dia 30 de agosto.

Segundo o leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões, Douglas Fidalgo, alguns dos imóveis podem ser adquiridos através do uso do FGTS e financiamento bancário. Os interessados nessa opção devem obter a carta de crédito na agência da Caixa mais próxima antes do encerramento do leilão.

Ele ressalta que tanto pessoas físicas quanto jurídicas têm permissão para participar do leilão, sendo necessário realizar um cadastro no site e enviar os documentos mencionados no edital. Recomenda-se também conduzir uma pesquisa prévia sobre o valor do imóvel no mercado, seu estado de ocupação, eventuais débitos como IPTU e condomínio, bem como sua conservação, entre outros fatores.

