5 MIL bolsas de estudo de inglês! Santander começa a oferecer oportunidade; entenda

Para os brasileiros que sonham em obter fluência em inglês, um dos idiomas mais falados no mundo, a chance pode ser agora e a melhor notícia é que a realização desse sonho pode ser totalmente gratuita. O Santander anunciou aberta de 5 mil bolsas para cursos online com inscrições até dia 31 de agosto. Continue lendo, logo abaixo, para saber mais detalhes sobre o curso e como se inscrever.

Santander anunciou a abertura de 5 mil bolsas para cursos online com inscrições até dia 31 de agosto. | Foto: Reprodução / Facebook

Corra enquanto é tempo

O Santander Universidades, em parceria com o British Council, está oferecendo uma oportunidade incrível: 5 mil bolsas integrais para cursos de inglês online, abrangendo todos os níveis, desde iniciante até avançado. Para aproveitar essa chance os candidatos à bolsa terão até 31 de agosto para realizarem suas inscrições.

O propósito principal dessa iniciativa é ampliar a empregabilidade dos estudantes e aproximá-los do mercado internacional, fortalecendo suas habilidades linguísticas e competências transversais. Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil, destaca que a formação em idiomas é uma das estratégias fundamentais para alcançar esse objetivo.

Entenda como funciona

Os programas disponibilizados pelo Santander Universidades abrangem um período de 16 semanas, oferecendo 12 aulas ministradas por professores do British Council, totalizando 48 horas de formação. As 5 mil bolsas estão divididas em cinco categorias de proficiência, permitindo que os candidatos escolham o nível que mais se adeque às suas necessidades:

1. Iniciante A1;

2. Iniciante A2;

3. Intermediário B1;

4. Intermediário B2;

5. Avançado C1.

Inglês voltado para os negócios

O foco é equipar os estudantes com as habilidades essenciais para se destacar em diversos contextos profissionais, como reuniões, apresentações, entrevistas e networking. Os cursos também oferecem acesso a materiais interativos para estudo autônomo, incluindo vídeos e atividades que enriquecem a experiência de aprendizado.

Conteúdo dos cursos

O cronograma abrangente dos cursos inclui tópicos relevantes para o desenvolvimento profissional, tais como:

1. Comunicação eficaz em diversas situações profissionais;

2. Preparação para entrevistas de emprego;

3. Aprimoramento da gramática e vocabulário voltados para o ambiente de trabalho;

4. Estabelecimento de contatos profissionais em diferentes áreas.

As bolsas cobrem integralmente os custos dos cursos e, após a conclusão bem-sucedida, os alunos recebem um certificado como reconhecimento. Para obter mais informações sobre as bolsas e como se inscrever, visite o site oficial. Aproveite essa chance valiosa e submeta sua candidatura até o prazo final em 31 de agosto.

