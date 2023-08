Músicas do Pink Floyd ajudam a reabilitar capacidade de falar, afirma ciência

A música é uma expressão artística única, dotada de uma capacidade ímpar para impactar e espelhar a sociedade, encontrando raízes em praticamente todas as culturas. Grupos musicais que ganharam notoriedade na história detêm a habilidade de moldar a personalidade das pessoas e deixar uma impressão profunda em suas vidas. Um exemplo notável é o Pink Floyd, uma das mais renomadas bandas de rock da história. Para além de suas canções emblemáticas, a banda também exerce uma influência notável no campo científico, sendo surpreendentemente usada para estimular a comunicação de indivíduos com deficiência vocal.

Foto: divulgação

Músicas usadas

Em uma publicação feita na terça-feira, 15 de agosto, na revista PLOS Biology, foi apresentada uma abordagem inovadora que visa auxiliar pessoas que perderam a capacidade de fala devido a lesões cerebrais.

No âmbito desse estudo, neurocientistas empregaram uma música do Pink Floyd como ferramenta para decifrar a atividade elétrica do cérebro durante a audição, abrindo assim um novo caminho para o desenvolvimento de tecnologias que possam contribuir para a recuperação da habilidade de fala.

Nesse experimento, 29 pacientes que estavam passando por cirurgias cerebrais com monitoramento foram expostos à música “Another Brick in the Wall (Part 1)”. Enquanto os participantes ouviam a faixa musical, eletrodos posicionados em seus cérebros registravam a atividade elétrica de diversas regiões cerebrais associadas à música.

Com base nesses registros, os pesquisadores treinaram um modelo de inteligência artificial para decodificar as atividades cerebrais e reproduzir os sons da música.

Apesar de a melodia reconstruída apresentar certa distorção, os participantes conseguiram identificá-la, e algumas palavras foram compreensíveis, tais como “all”, “was” e “just a brick”.

Porque o Pink Floyd?

O principal pesquisador do estudo, Ludovic Bellier, explicou que escolheram deliberadamente uma música do Pink Floyd devido à sua estrutura e complexidade. A música escolhida, de acordo com ele, apresenta “acordes intrincados, uma variedade de instrumentos e ritmos diversos, fatores que são interessantes para fins científicos de análise”.

Embora ainda em fase de testes, essa tecnologia mostra um potencial promissor para o desenvolvimento de uma nova esperança para pessoas que perderam a capacidade de falar devido a diversas razões. Agora, além do tratamento convencional, os pacientes podem desfrutar de um excelente gosto musical (risos).

Sobre o Pink Floyd

Pink Floyd é uma banda britânica de rock formada em Londres em 1965. Ganhando seguidores como um grupo de rock psicodélico, eles se destacaram por suas composições longas, pela experimentação sonora, pelas letras filosóficas e pelos elaborados shows ao vivo.

A banda foi fundada por Syd Barrett (guitarra, vocal principal), Nick Mason (bateria), Roger Waters (baixo, vocal) e Richard Wright (teclados, vocal). Sob a liderança de Barrett, eles lançaram dois singles de sucesso e o álbum de estreia The Piper at the Gates of Dawn (1967).

No entanto, Barrett começou a apresentar problemas mentais e foi substituído por David Gilmour (guitarra, vocal) em 1968. Com Gilmour, a banda continuou a experimentar com novos sons e ideias, lançando álbuns como Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) e The Wall (1979).

Após o lançamento de The Wall, Waters deixou a banda em 1985. Gilmour e Wright continuaram gravando e se apresentando como Pink Floyd, lançando álbuns como A Momentary Lapse of Reason (1987), Division Bell (1994) e The Endless River (2014).

A banda é considerada uma das mais influentes e inovadoras da história do rock. Seus álbuns e shows ao vivo são considerados clássicos e continuam a inspirar fãs e músicos de todo o mundo.

