Quer perder barriga? Dizem que este é o alimento misterioso para emagrecer; será?

No mundo dos superalimentos, que engloba itens como açafrão, gengibre, chia, quinoa e salmão, surge uma opção de alimento que pode ser menos conhecida em terras brasileiras, mas nem por isso é menos poderosa: o farro. O consumo deste cereal contribui para a regulação dos níveis de glicose no sangue devido à sua alta quantidade de fibras, além de possuir uma infinidade de nutrientes e vitaminas. Saiba mais detalhes sobre o ‘grão ancestral’, logo abaixo.

Conheça os benefícios do farro para ajudar no emagrecimento. | Foto: Despierres / Pixabay

Superalimento salvando sua saúde

No mundo dos alimentos ‘milagrosos’, que engloba itens como açafrão, gengibre, chia, quinoa e salmão, surge uma opção que pode ser menos conhecida, porém não menos poderosa: o farro.

O farro, um grão ancestral com raízes na Mesopotâmia, está ganhando destaque como uma fonte versátil e rica em nutrientes essenciais para a saúde. A renomada nutricionista Mary Jane Brown, conhecida por suas contribuições na área da nutrição e suas entrevistas ao portal de saúde Healthline, ressalta os diversos benefícios desse “superalimento antigo, saudável e repleto de nutrientes”. Saiba mais detalhes sobre grão que, apesar de ser pouco conhecido no Brasil, deveria estar presente na mesa de cada um de nós.

Leia mais: Girassol, milho, canola: qual é o óleo mais saudável?

Você conhece o farro?

Farro são tipos de grãos constituídos por três espécies de trigo. Também chamado pelo nome de emmer, este tipo de cereal foi cultivado inicialmente no Egito, e é pouco consumido no Brasil e em demais países sulamericanos, contudo, o mesmo não ocorre na América do Norte, em países asiáticos e europeus, onde seu consumo é consideravelmente grande.

Por sua história, é chamado de grão ancestral, ou seja, fazendo parte da categoria de grãos que costumam ser plantados e colhidos com o processo idêntico há milhares de anos. Comercialmente, o farro é vendido seco e cozido em água até ficarem macios. É comido puro ou frequentemente usado como ingrediente em saladas, sopas e outros pratos.

Tesouro de benefícios à saúde

Mary Jane destaca que o farro é mais do que apenas uma adição saborosa às refeições; na verdade, é um tesouro de benefícios para a saúde. Ela compartilha que a história do farro remonta a milhares de anos, tendo sua origem na Mesopotâmia. Esse superalimento é uma excelente fonte de proteínas, fibras e nutrientes essenciais, como magnésio, zinco e vitaminas do complexo B, que desempenham papéis cruciais no funcionamento do corpo.

Ela observa que o farro, também conhecido como emmer, é particularmente rico em zinco, um mineral fundamental para fortalecer o sistema imunológico e auxiliar na cicatrização de feridas. Além disso, o magnésio presente no farro desempenha um papel vital na saúde óssea e na regulação dos batimentos cardíacos.

O consumo do farro e seus benefícios

Um dos pontos fortes do farro é sua contribuição para a regulação dos níveis de glicose no sangue devido à sua alta quantidade de fibras. Mary Jane explica que o farro também é uma fonte de vitamina B3, conhecida como niacina, que, junto com outras vitaminas do complexo B, auxilia na conversão dos alimentos em energia, ao mesmo tempo que promove a saúde da pele, cabelos e olhos.

Comparativamente, o farro está no mesmo patamar da quinoa em termos de teor de fibras e supera outros grãos populares, como arroz integral e cuscuz. Incorporar o farro regularmente na dieta pode contribuir para a redução do colesterol LDL e favorecer uma digestão saudável. Quando se trata de perda de peso, o farro também se destaca como um aliado valioso.

Se você quer emagrecer, eis o seu aliado

Mary Jane destaca que suas propriedades podem desempenhar um papel crucial na busca pela perda de peso. Devido ao seu alto teor de fibras, o farro tem a capacidade de reduzir o apetite e prolongar a sensação de saciedade. Com apenas 170 calorias em uma porção de 47 gramas, esse superalimento é rico tanto em proteínas quanto em fibras, proporcionando uma sensação de saciedade duradoura e um fornecimento constante de energia ao longo do dia, graças ao seu baixo índice glicêmico.

Leia também: Bebida para emagrecer: aprenda a fazer água de limão e chia HOJE