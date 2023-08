A terceira cidade da lista vai te surpreender: 10 melhores para morar no Brasil

Ao falar da região nordeste, as pessoas costumam lembrar da culinária e da rica cultura, além de paisagens de tirar o fôlego.

Existe um município que consegue misturar essas características à qualidade de vida e segurança pública, o que o torna a melhor cidade do Brasil.

Quais as melhores e as piores cidades para se morar no Brasil? Acompanhe. | Foto: divulgação / Ministérios das Cidades

Qual a cidade ideal para residir no Brasil?

Errou quem achou que seria uma cidade do interior. Conforme uma pesquisa, João Pessoa se destaca como a melhor cidade para residir.

Além disso, o ranking foi definido por seus seguidores, os quais também destacaram as razões que tornam a capital da Paraíba tão agradável.

Para começar, ela se destaca por contar com bastante área verde, o que é excelente para quem busca maior contato com a natureza.

Segundo especialistas, esse é reflexo do crescimento do município na última década, recebendo mais de 100 mil moradores e políticas de desenvolvimento socioeconômico.

Ademais, outro ponto interessante é que o fator segurança se destaca em João Pessoa, algo bem diferente das outras capitais nordestinas.

Ranking das melhores cidades para se viver

João Pessoa (PB): 35% dos votos Santos (SP): 13% dos votos Poços de Caldas (MG): 9% dos votos Gramado (RS): 8% dos votos Florianópolis (SC): 6% dos votos Curitiba (PR): 5.9% dos votos Maceió (AL): 5.6% dos votos IlhaBela (SP): 5.5% dos votos Praia Grande (SP): 5.3% dos votos Nova Petrópolis (RS): 5% dos votos

No final, diversos pontos foram levados em conta para classificar esses municípios, como qualidade do transporte público, segurança e segurança com a natureza.

Nesse sentido, o aumento no número de habitantes e votos recebidos por João Pessoa é apenas um reflexo de suas qualidades e oportunidades que passaram a surgir na Paraíba.

Ranking das cidades mais violentas

Jequié (BA) – 88.8 Santo Antônio de Jesus (BA)- 88.3 Simões Filho (BA)- 87.4 Camaçari (BA)- 82.1 Cabo de Santo Agostinho (PE) – 81.2 Sorriso (MT) – 70.5 Altamira (PA) – 70.5 Macapá (AP)- 70 Feira de Santana (BA) – 68.5 Juazeiro (BA) – 68.3

