Misturar estes produtos tóxicos (mas comuns) pode fazer mal aos seus filhos

Na busca pela limpeza eficaz, é comum ver muitas pessoas misturando produtos químicos domésticos na esperança de obter melhores resultados. Porém, é importante saber que nem todas as combinações são seguras.

Veja mais sobre quais são as misturas que podem ser perigosas para sua saúde e a de sua família. Algumas dessas combinações podem produzir gases tóxicos e substâncias corrosivas que são prejudiciais à saúde e podem ser fatais.

Saiba quais são os produtos que não podem ser misturados e que podem causar problemas de saúde. Imagem: FreePik

Nunca misture esses produtos em sua casa: causam mal à saúde dos seus filhos: ALERTA!

Para garantir a segurança durante a limpeza, confira algumas misturas que devem ser evitadas:

Vinagre + Água oxigenada: Por si só, a água oxigenada é uma excelente aliada na limpeza, especialmente em áreas difíceis. No entanto, ao ser combinada com o vinagre, essa mistura se transforma em uma substância corrosiva, capaz de danificar superfícies e prejudicar a pele, olhos e sistema respiratório. Álcool + Água sanitária: A água sanitária é conhecida por sua potência na eliminação de sujeiras pesadas. Porém, ao ser misturada com álcool, libera um gás altamente tóxico. Essa combinação pode levar a reações alérgicas, queimaduras e complicações respiratórias. Desinfetante + Água sanitária: Embora possa parecer uma boa ideia combinar o aroma do desinfetante com a potência da água sanitária, essa mistura é altamente desaconselhada. Ela produz cloraminas, substâncias tóxicas que não devem ser inaladas nem entrar em contato com a pele, podendo causar problemas graves. Vinagre + Alvejante: O vinagre, ao ser misturado com alvejantes, cria um gás perigoso, capaz de provocar lesões na pele e problemas respiratórios quando inalado.

Como prevenir a intoxicação por produtos de limpeza?

Leia sempre o rótulo antes de usar, pois nele estão as instruções de uso, de emergência e da composição química do produto;

Use produtos de limpeza, principalmente os de higiene pesada, com luvas ou outros equipamentos de proteção individual;

Armazene em locais altos e longe do alcance de crianças ou animais domésticos. Se possível, deixe esse armário trancado.

Cuidado ao misturar os produtos. Algumas combinações geram reações químicas e podem causar desde pequenos danos às superfícies até problemas de saúde e acidentes graves como queimaduras e explosões. Por isso, sempre leia a orientação dos rótulos ou especialistas antes de realizar qualquer mistura;

Sempre compre produtos originais: comprar produtos clandestinos para economizar, pode custar mais caro do que se imagina. A água sanitária, por exemplo, pode ter no máximo uma quantidade de cerca de 2% a 2,5% de concentração. Um produto clandestino que tenha mais que isso pode causar reações alérgicas fortíssimas em contato com a mão, olhos ou olfato. Portanto, previna-se!

Limpe a casa com circulação de ar: a própria água sanitária e cloro, por exemplo, podem causar irritações se inalados por um longo período de tempo. Portanto, ao limpar ambientes fechados como banheiros, certifique-se sempre de ter circulação de ar e dar algumas pausas na limpeza.

Como identificar uma intoxicação?

Os sinais de intoxicação são variados e depende do tipo de produto de limpeza e de qual maneira houve o contato com ele — inalação, ingestão, etc.

De forma geral, os principais sintomas são: dores de cabeça; enjoos e vômitos; alergias; tosse; irritação e inflamação nas vias respiratórias ou nos olhos; queimaduras e coceiras na pele.

