5 TRUQUES que fazem você pagar menos nas passagens aéreas; conheça

Para os que amam viajar, muitas vezes o valor das passagens aéreas podem nos deixar desanimados. A boa notícia é que existem maneiras reais e eficazes de economizar dinheiro ao comprar passagens aéreas. Veja mais sobre as 5 dicas que realmente funcionam para você conseguir economizar.

Confira como viajar com passagens áreas mais baratas. | Imagem de Lars Nissen por Pixabay

Dicas para viajar mais barato

1. Não compre passagens na primeira plataforma

Evite comprar passagens no primeiro site em que visitar. Existem inúmeras plataformas que, às vezes, não são tão bem rankeadas no Google, mas que oferecem pacotes de viagens melhores do que a maioria de empresas conhecidas.

2. Seja flexível nas datas

O preço das passagens tem um fator condicionante que pode facilmente mudar o preço de sua viagem: as datas. Dessa forma, tente escolher viagens em períodos pouco procurados ou de baixa temporada, como setembro, outubro, entre outros.

3. Ative as notificações de passagens baratas

Ativar suas notificações quando uma passagem diminuir é essencial para aproveitar promoções exclusivas. No Google Voos, é possível aproveitar a funcionalidade “Monitorar preços”; quando alguma passagem apresentar queda de preço, o Google lhe envia notificações por e-mail.

4. Limpe os cookies do seu dispositivo

Algumas informações personalizadas são enviadas para o IP do seu computador a fim de controlar as ofertas que lhe são sugeridas. Dessa forma, algo que pode ser feito é limpar os cookies do seu computador ou utilizar guias anônimas (para isso, basta apertar Ctrol + Shift + N) para ter acesso aos bilhetes padrões da companhia.

5. Para conseguir economizar em passagens

A última dica para conseguir aproveitar passagens mais baratas é utilizar milhas ou pontos de fidelidade adquiridos com o tempo. Todas as vezes que você faz alguma viagem, você tem a oportunidade de converter seus pontos em novas passagens mais baratas. Em outros casos é possível até trocar por recompensas como produtos.

Quais dias as passagens aéreas ficam mais baratas?

Passagens aéreas com a ida marcada para sexta e a volta para o domingo são muito procuradas em função do calendário executivo, o que motiva um aumento de preço nesses dias da semana. Por outro lado, há uma prevalência de voos mais baratos entre terça e quinta-feira.

Nesse sentido, podemos entender por que comprar passagens para os finais de semana, feriados e períodos de férias sai tão caro. Como a procura aumenta, os preços das passagens aumentam junto!

Sistema tarifário

Os preços dos bilhetes são estipulados a partir da divisão das poltronas em grupos, cada qual com seu valor. As tarifas mudam à medida que os assentos são reservados e que a data de embarque se aproxima. Os preços das linhas aéreas concorrentes também podem influenciar no valor da passagem.

