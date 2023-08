Dá para plantar canela em casa; aprenda como fazer isso

Se você costuma comprar canela, talvez não saiba que a especiaria vai muito além de ser apenas um tempero saboroso. Seus benefícios vão desde ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue até proteger as células contra danos oxidativos. Com essas novidades, talvez você esteja interessado em consumir o aromático tempero de forma mais regular, mas sem gastar tanto. A boa notícia é que é possível plantar em casa. Aprenda como fazer o plantio, logo abaixo.

Aprenda como fazer o plantio de canela em sua casa. | Foto: Reprodução / Vecteezy

Plante canela em casa

Se você costuma comprar canela em supermercados e lojas de produtos naturais, talvez não saiba que a especiaria vai muito além de ser apenas um tempero saboroso. Seus benefícios vão desde ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue até proteger as células contra danos oxidativos.



Infelizmente o produto não costuma ser tão barato se você optar por um consumo diário, mas a boa notícia é que se você está pensou em cultivar canela em sua casa, nós revelamos que, sim, isso é possível. Confira, logo abaixo, os detalhes para começar a cultivar canela em seu jardim de maneira correta e totalmente acessível.

Aprenda o passo a passo para o plantio

Seleção das Sementes

O primeiro passo fundamental para iniciar o cultivo de canela em casa é escolher sementes de alta qualidade, obtidas de fontes confiáveis ou lojas especializadas em jardinagem. Depois de adquirir as sementes adequadas, é fundamental preparar o solo onde elas serão plantadas. Opte por um substrato rico em material orgânico, garantindo uma boa drenagem para a água.

Preparação do solo e plantio

A próxima etapa consiste em preparar um vaso com cerca de 15 cm de profundidade. Disponha o substrato de maneira apropriada e plante as sementes de canela a aproximadamente 1 cm de profundidade. Faça uma rega inicial suave, evitando encharcar o solo.

Depois de concluída a etapa de preparo, escolha um local que receba luz solar abundante, evitando, no entanto, a exposição excessiva a ventos fortes. Mantenha o solo úmido, mas evite excessos para evitar o apodrecimento das raízes.

Cuidado com a manutenção

Por fim, a manutenção é fundamental. Aplique fertilizante a cada dois meses, aproximadamente, para estimular o crescimento saudável. À medida que a planta se desenvolve, pode ser necessário transplantá-la para um vaso maior.

É hora de colher. E agora?

A colheita da canela ocorre após cerca de 2 a 3 anos, quando a planta está pronta para fornecer seu valioso ingrediente. Para obter a canela, é necessário retirar cuidadosamente a casca interna dos galhos da planta-mãe. Esse processo requer atenção e delicadeza. Descasque os galhos mais robustos da planta madura, retirando a casca para armazenamento. Após a coleta, seque as cascas ao sol por alguns dias. Isso resultará em canela pronta para consumo e uso em suas preparações culinárias.

