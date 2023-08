Ela tem 101 anos, mora sozinha e é feliz; veja qual é o segredo

Nem todas as pessoas se imaginam chegando aos 101 anos de idade. E, as que se imaginam chegando a este marco tão importante da vida não raramente começam a se questionar a respeito de como, afinal, deve ser a vida a partir de então.

Será que é possível viver de forma totalmente saudável e tendo independência, sem precisar recorrer à ajuda de familiares frequentemente?

E a sensação de ter uma idade avançada, como será?

As respostas para todas essas perguntas e muitas outras, podem ser descobertas por meio da história de vida de uma pessoa muito especial, que será apresentada no próximo tópico.

Nem todo mundo se imagina chegando aos 101 anos | Imagem: jcomp / freepik.com

Ter a idade avançada de 101 anos e ser independente é perfeitamente possível

Embora para muitas pessoas seja inimaginável a ideia de completar 101 anos de idade, não são tão raros os casos que provam que isso é possível. E a prova disso existe nos Estados Unidos, onde uma mulher recentemente atingiu esse marco e conseguiu surpreender todos que passaram a conhecê-la, por conta de sua independência.

A americana Anne Saldutti está com 101 anos de idade e surpreendentemente ainda mora sozinha em sua casa, conforme frisado por sua nora, Suzanne Preston, em entrevista para o portal Today: é como se ela fosse um gato com diversas vidas, com um maravilhoso espírito independente e corajoso.

De acordo com o portal em questão, a idosa não só mora sozinha até hoje, como também dirigia seu carro até os 97 anos de idade. E, atualmente, para que sua mobilidade definitivamente não seja atrapalhada, ela simplesmente não abre mão de pedir um táxi sempre que achar necessário. Desta forma, não fica dependente da companhia de nenhum familiar ou mesmo de nenhum amigo.

Apesar desse contexto de independência, porém, sua neta vai até sua casa todos os dias de manhã, para checar se está tudo bem, e geralmente a encontra assistindo a algo na televisão.

Saldutti hoje se encontra diante da necessidade de usar uma cadeira de rodas manual para se locomover. Mas, embora o piso de sua casa seja coberto por um carpete, ela conduz o objeto perfeitamente pelos cômodos, sem nenhum auxílio.

Sua nora também frisou que, nos momentos livres, esta encantadora senhora de 101 anos gosta de fazer passatempos criativos e, também, de tocar pandeiro na banda de blues da qual o marido de sua neta faz parte.

A felicidade em comemorar um verdadeiro marco de vida

Suzanne Preston ainda pontuou que Saldutti nem sempre quer que saibam que ela já tem 101 anos, mas, em contrapartida, reage aos seus aniversários de uma forma que provam o contrário. E a prova disso foi a sua comemoração de 100 anos, que aconteceu em um restaurante localizado em Asbury Park, Nova Jersey.

De início, ela pediu para os convidados não fazerem barulho. Porém, quando a comemoração de fato começou, até mesmo as pessoas que não eram clientes do restaurante foram parabenizá-la, e ela amou a experiência.

E o mais incrível é que, segundo Saldutti, não existe nenhum grande segredo para a longevidade: apenas as vitaminas são necessárias.

