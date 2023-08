“Gemini”: próximo passo da IA do Google deixa todo mundo chocado

O ano de 2023 tem sido marcado na área de tecnologia pela intensa competição na busca por inovações no campo da Inteligência artificial (IA).

A medida que as empresas embarcam em uma procura por maneiras revolucionárias de aproveitar todo o potencial dessa tecnologia.

No atual cenário a Microsoft se destacou notavelmente ao integrar com sucesso o ChatGPT ao Bing Chat, desencadeando uma onda de fervorosos esforços entre líderes visionários, todos almejando fortalecer suas posições estratégicas.

Porém, o Google, não contente em permanecer em segundo plano, fez sua própria jogada impactante ao introduzir o Google Bard.

A gigante da tecnologia ainda integrou habilmente a IA em uma miríade de seus produtos voltados para o público em geral, solidificando mais sua influência no mercado.

Conforme detalhado em um relatório divulgado, o Google está imerso na construção de um empreendimento sem precedentes no campo da IA, que atende pelo nome de “Gemini”.

Fundamentado em informações provenientes de uma fonte anônima, esse projeto grandioso está previsto para ser lançado já no mês de outubro.

Conheça a nova estratégia do Google

O “Gemini” surge como a encarnação da próxima etapa evolutiva dos modelos de IA essenciais desenvolvidos pela empresa, um conjunto abrangente de estruturas de aprendizado de máquina de magnitude significativa.

A ambição que impulsiona o “Gêmeos” (tradução livre para o português) é clara: o Google busca trilhar um caminho distinto ao desafiar as convenções no cenário de IA.

Enquanto sua concorrência se concentra predominantemente em uma abordagem única para moldar seus modelos de linguagem avançados, o Google está determinado a transcender tal abordagem limitada.

Não se restringiu apenas à habilidade de gerar texto, uma característica partilhada com o ChatGPT. Ele também se destacou pela sua capacidade de forjar imagens contextualmente pertinentes e, quem sabe, até ultrapassar essa fronteira.

Posteriormente, a ferramenta tem o potencial de ser aplicada em diversas esferas, desde a análise de gráficos até a criação de representações visuais, acompanhadas de produção textual.

É possível até ampliá-la ao controle de softwares via comandos de texto ou por meio de instruções vocais.

A empresa já faz uso de transcrições de vídeos hospedados no YouTube. Essa estratégia audaciosa envolve a exploração das transcrições de tais conteúdos como base de treinamento para a IA.

Os modelos resultantes desse processo têm a capacidade única de oferecer orientações e insights ancorados no contexto dos vídeos.

Por exemplo, podem desempenhar um papel valioso ao auxiliar os mecânicos a diagnosticar problemas, com base em vídeos de reparos de automóveis.

