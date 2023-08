Novo benefício de até R$ 15 MIL disponível! Faça isso para solicitar

Para aqueles que aspiram a possuir sua própria residência no Brasil, temos uma empolgante atualização para compartilhar. A administração municipal de Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul, introduziu uma iniciativa revolucionária conhecida como o ‘Programa Mais Habitação – Compra Compartilhada’. Esse programa visa proporcionar vantagens a várias famílias, concedendo um subsídio de até R$ 15 mil para a aquisição de propriedades.

Programa de habitação e como participar

O governo municipal acaba de lançar uma inovadora iniciativa de habitação com o objetivo de transformar o sonho da propriedade própria em uma realidade tangível para muitos cidadãos brasileiros. O programa, respaldado por um investimento substancial de aproximadamente R$ 15 milhões provenientes do Fundo Municipal de Habitação, reflete o firme compromisso da prefeitura com o bem-estar da comunidade.

Este programa ambicioso almeja beneficiar cerca de mil famílias residentes em Porto Alegre. Através de um subsídio de até R$ 15 mil, essas famílias terão a oportunidade de utilizar essa quantia como entrada para a aquisição da casa dos seus sonhos.

Os imóveis elegíveis para participar do programa devem ter um valor de até R$ 235 mil, com o restante do montante sendo financiado diretamente pelas próprias famílias.

O programa se destaca por sua abrangência, permitindo a aquisição de propriedades previamente habitadas.

Apesar de ainda não termos todos os detalhes revelados, a prefeitura já destacou a importância de dar prioridade às famílias lideradas por mulheres que vivem em áreas de risco ou que enfrentaram situações de violência.

Requisitos para participar

Se você está entusiasmado com essa chance e tem interesse em se inscrever no programa, aqui estão os critérios básicos para participação:

Ter uma renda familiar mensal de até R$ 4 mil; Residir em Porto Alegre por pelo menos cinco anos; Não estar recebendo auxílio de outros programas habitacionais de interesse social; Não possuir propriedades ou imóveis registrados em seu nome.

Para aqueles que se encaixam nos requisitos e estão ansiosos para participar do “Programa Mais Habitação – Compra Compartilhada”, a Prefeitura de Porto Alegre em breve fornecerá mais informações sobre o processo de inscrição e outros detalhes importantes. Fique atento nas próximas semanas, pois mais oportunidades emocionantes estão a caminho!”

Sobre o programa Mais Habitação – Compra Compartilhada

As famílias interessadas no programa devem se cadastrar no Departamento Municipal de Habitação (Demhab). O cadastro pode ser feito online ou presencialmente.

Após o cadastro, as famílias serão avaliadas pela equipe do Demhab. As famílias que forem aprovadas terão acesso ao subsídio de R$ 15 mil.

