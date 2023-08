FINALMENTE! Estes signos vão superar o ex e parar de chorar

Signos que superarão o ex – Superar um término amoroso pode ser um processo angustiante para qualquer pessoa, mas você sabia que a astrologia indica que certos signos do zodíaco podem ter um desempenho melhor ou pior nessa difícil missão? Alguns signos encaram essa fase de uma forma surpreendentemente tranquila, enquanto outros podem passar por períodos mais intensos de recuperação emocional. Vamos nos aprofundar nessa intrigante relação entre o zodíaco e o coração partido?

Algum desses é o seu signo?

Para começar, observamos o ariano, conhecido por agir mais com o coração do que com a cabeça. Normalmente, após um término, o nativo de Áries tende a usar esse tempo como um período de reflexão sobre a relação que acabou e sobre o que poderia ter feito diferente. No entanto, há um risco: seu ímpeto pode levá-lo a viver de forma intensa e até imprudente, na tentativa de “recuperar o tempo perdido” ou aliviar a dor com ações impensadas. Por isso, é preciso que o ariano seja cauteloso para não trocar uma situação complicada por outra igualmente difícil.

O canceriano, por outro lado, experimenta um apego mais profundo nas relações afetivas, o que torna o processo de superação uma verdadeira montanha-russa emocional. É comum que esse nativo procure o aconchego de amigos e familiares para ajudá-lo a retomar a normalidade da vida. Mesmo que o término tenha sido doloroso, o canceriano faz um esforço concentrado para criar novas rotinas que ocupem seu coração, reduzindo o vazio emocional que o fim da relação pode ter deixado.

Já o escorpiano é um caso à parte. Este é um signo que, quando magoado, pode ficar preso ao passado devido a ressentimentos e mágoas. Isso torna difícil para ele seguir em frente após o fim de um relacionamento. O escorpiano muitas vezes guarda rancor e pode até desenvolver sentimentos vingativos se acreditar que foi injustiçado. Assim, para esse nativo, a chave para a recuperação está em trabalhar essas emoções negativas e permitir que o coração se cure antes de estar aberto para novas oportunidades amorosas.

Por último, mas não menos relevante, temos o pisciano. Este é um signo extremamente emocional, que sente profundamente todas as fases de um término. O pisciano tem uma tendência a se perder em nostalgia e lembranças afetivas, o que pode prolongar o seu período de recuperação. No entanto, esse também é um signo que busca entender as emoções em jogo e trabalhar nelas para uma cura mais eficaz, mesmo que demore um pouco mais para se desapegar do passado.

Zodíaco

Enquanto os astros podem não ter todas as respostas, é interessante observar como as características intrínsecas a cada signo do zodíaco podem influenciar a maneira como lidamos com términos amorosos. A astrologia pode não ser uma ciência exata, mas ela nos oferece um vislumbre valioso sobre nossas tendências emocionais e comportamentais. Seja você um ariano impulsivo, um canceriano sentimental, um escorpiano vingativo ou um pisciano nostálgico, a jornada para a superação é única e individual, mas talvez, apenas talvez, os astros possam fornecer um mapa para navegar por essas águas turbulentas.

