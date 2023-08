Dirigir com fones de ouvido: pode ou não?

Fones de ouvido ao volante podem ser perigosos – Em um mundo cada vez mais conectado, onde playlists e podcasts são constantemente consumidos, um número crescente de motoristas tem adotado o hábito de dirigir com fones de ouvido. Contudo, a prática não só é ilegal segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como também eleva significativamente os riscos de acidentes. Aqui, vamos dissecar todas as implicações legais e de segurança que envolvem essa conduta, bem como as recomendações para um trânsito mais seguro.

A utilização de fones de ouvido enquanto dirige é não somente ilegal, mas também representa um risco à segurança. Foto: divulgação

Fones de ouvido podem ser motivo de multa

De acordo com o CTB, no seu artigo 252, inciso VI, a utilização de fones de ouvido ao volante é classificada como uma infração de média gravidade. Isso implica em uma multa de R$ 130,16 e o acréscimo de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor. A acumulação desses pontos pode resultar em sérias consequências, como a suspensão temporária do direito de dirigir. É um preço alto a se pagar, especialmente considerando os riscos adicionais de segurança que a prática traz para o trânsito.

Mas qual é, de fato, o problema em ouvir música ou podcasts com fones enquanto se dirige? A questão central está na atenção do motorista. O uso de fones de ouvido compromete significativamente a concentração ao criar um ambiente isolado, que limita a percepção de sons externos cruciais para a segurança no trânsito. Sinais de buzina, sirenes de veículos de emergência e alertas em cruzamentos, por exemplo, podem passar despercebidos. Esse isolamento sonoro, por sua vez, pode ter resultados devastadores, não apenas para o motorista, mas também para pedestres, ciclistas e outros motoristas.

Ademais, a distração mental gerada pelo conteúdo consumido nos fones é outro fator que contribui para a diminuição da atenção no trânsito. Seja uma música empolgante ou um podcast instigante, o conteúdo pode desviar a atenção do condutor dos eventos à sua volta, aumentando a probabilidade de ocorrerem acidentes.

Outros perigos

É importante observar que os perigos do uso de fones de ouvido não se limitam apenas ao ato de dirigir. Andar de bicicleta, skate ou mesmo caminhar em áreas com tráfego intenso também são atividades que exigem atenção plena. O uso de fones de ouvido nestas situações é igualmente desaconselhável e pode ser perigoso.

Diante desses fatos e da importância da segurança no trânsito, torna-se indispensável conscientizar a população sobre o uso responsável de fones de ouvido. O dispositivo, por mais que seja útil em diversos contextos, deve ser utilizado com critério, sempre priorizando a segurança do usuário e de terceiros. A regra de ouro aqui é simples: se a atividade requer concentração e atenção a estímulos externos, é melhor deixar os fones de ouvido de lado.

Em resumo, as implicações do uso de fones de ouvido ao dirigir vão muito além das penalidades financeiras e pontuais. Trata-se de uma questão de saúde pública que demanda conscientização e responsabilidade. Adotar medidas de segurança é fundamental para garantir um trânsito mais seguro para todos, e nesse cenário, pequenas atitudes fazem uma grande diferença.

