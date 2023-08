ATENÇÃO! Bolsa Família tem 2 notícias e uma é muito boa

O MDS, oficialmente chamado de Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, confirmou que haverá pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás em agosto, sendo que estes programas, por sua vez, fazem parte do Cadastro Único: o sistema por meio do qual acontecem os respectivos repasses para milhões de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

E esta confirmação veio para tranquilizar as famílias que recebem o dinheiro, e que estavam se perguntando se, especificamente este mês, teriam direito a algo.

Este tipo de dúvida surgiu pelo fato de que, no mês de julho, ocorreu um corte de gastos no valor de R$ 1,5 bilhão por parte do governo.

Porém, houve também um remanejamento de verbas, de modo que os pagamentos de alguns benefícios, como os já citados Auxílio Gás e Bolsa Família, fossem mantidos. Inclusive, a previsão é de que os pagamentos destes dois benefícios aconteçam até dezembro.

Os pagamentos de agosto do Bolsa Família já começaram | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que as famílias unipessoais que recebem o Bolsa Família precisam saber

Por meio do Governo Federal ocorreu a aprovação de um novo bloqueio no Cadastro Único, fazendo com que muitos programas sociais, como o Bolsa Família, fossem suspensos. Vale lembrar, porém, que o foco desta investigação são aquelas famílias com irregularidades no cadastro, sendo que boa parte desse grupo são as famílias unipessoais.

Em resumo, aproximadamente 820 mil famílias tiveram o benefício suspenso no que diz respeito a este mês.

Segundo as regras do próprio MDS, estas famílias devem se dirigir a um CRAS dentro de no máximo 60 dias para que seja possível tentar reverter a situação. E, quem não conseguir atualizar o cadastro por algum momento será excluído de forma definitiva do próprio Cadastro Único.

Já quem conseguir se atualizar poderá até mesmo sacar valores retroativos, mas, para isso, precisará ir até a Caixa Econômica Federal portando seus documentos e respeitando o calendário que será divulgado pelo banco.

Como está o calendário do Bolsa Família para este mês de agosto

Apesar dos bloqueios que inevitavelmente acabarão acontecendo em agosto, a Caixa Econômica Federal fará os pagamentos do Vale Gás e do Bolsa Família, sendo que ambos tiveram início no último dia 18, sexta-feira.

E vale sempre lembrar que o calendário criado foi pautado no último dígito presente no NIS (Número de Identificação Social) do responsável por cada família cadastrada, e o dinheiro é enviado para o Caixa Tem.

Eis o calendário completo deste mês:

NIS fim 1: pagamento no dia 18/08;

NIS fim 2: pagamento no dia 19/08

NIS fim 3: pagamento no dia 22/08;

NIS fim 4: pagamento no dia 23/08;

NIS fim 5: pagamento no dia 24/08;

NIS fim 6: pagamento no dia 25/08;

NIS fim 7: pagamento no dia 26/08;

NIS fim 8: pagamento no dia 29/08;

NIS fim 9: pagamento no dia 30/08;

NIS fim 0: pagamento no dia 31/08.

Por fim, vale lembrar que, para continuar recebendo o Bolsa Família, o cidadão deve respeitar algumas regras impostas pelo governo, como manter seus filhos devidamente vacinados e frequentando a escola.

