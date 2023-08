Nos últimos meses a Meta tem se preocupado bastante com a privacidade de seus usuários e com isso implementaram novas funções de segurança e privacidade no WhatsApp. Bem como a possibilidade de ficar invisível no aplicativo, esconder status, esconder foto de perfil e muito. Há uma novidade recente no aplicativo que possibilita esconder um chat — sem arquivá-lo. Saiba como funciona e o passo a passo.

WhatsApp: como esconder um bate-papo sem arquivá-lo | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp anuncia grande funcionalidade

A Meta anunciou aos seus usuários uma funcionalidade para deixar algumas conversas “invisíveis” na aplicação. Isso significa quie ninguém conseguirá visualizá-la, exceto o proprietário do dispositivo que tiver “arquivado” o chat em específico.

Trata-se de uma modalidade mais avançada ao arquivamento de mensagens. Até então, era possível esconder conversas através do arquivamento — o que não era muito útil em alguns casos, já que com apenas 01 clique era possível vê-las rapidamente.

Esta função foi criada com o intuito de garantir e preservar a privacidade de cada usuário. Muitos internautas afirmaram que isso irá aumentar os índices de traições, etc. Entretanto, os especialistas afirmam que por mais que isso aumente as chances — tudo irá depender do caráter individual.

Quando a conversa for bloqueada, será possível visualizá-la através de uma aba exclusiva. Entretanto, será necessário as credenciais de acesso para ter autorização e visualizar as mensagens bloqueadas. Através da biometria. Está liberado para Android e iOS.

Leia mais: Elon Musk morrerá “envenenado” antes de chegar a Marte, afirma cientista da NASA

Passo a passo de como esconder uma conversa

O procedimento é bem simples e pode ser feito por qualquer usuário. Através desse procedimento será possível transformar qualquer mensagem visível em invísvel. Impedindo que terceiros tenham acesso aos conteúdos das mensagens em si.

Lembrando que para ter acesso é necessário colocar as credenciais de autorização — que pode ser a senha do dispositivo ou biometria, dependendo da escolha do proprietário.

Entre no aplicativo do WhatsApp;

Entre no chat específico que deseja bloquear;

Clique no nome do perfil e vá até as configurações;

Clique em “Todos os dados” e vá até “Conversas ocultas” e clique em ativar”;

Pronto.

Feito isso a conversa será direcionada automaticamente para uma nova aba na qual estará contidas somente conversas que estão invisíveis, a fim de manter a privacidade dos respectivos proprietários e evitar que terceiros leiam as conversas em uma autorização prévia.

Trata-se de uma das possibilidades de privacidade que o WhatsApp forneceu aos seus usuários. Com o passar dos dias o aplicativo está se tornando cada vez mais privado e específico de maneira individual — dando ao usuário o poder de escolha de como usar o aplicativo e suas melhores aplicações pessoais.

Leia mais: Quando o Orkut vai voltar? Resposta te deixará do boca aberta